الارشيف / صحة ورشاقة

أفغانستان تعلق الدراسة كإجراء احترازي لمواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، السبت، إغلاق جميع المدارس والجامعات والمراكز التعليمية الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم، لمنع انتشار فيروس .

وطالبت الوزارة في بيان المواطنين إلى اتباع إرشاداتها لمواجهة تفشي الوباء.

والأربعاء الماضي رجحت وزارة الصحة الأفغانية أن تشهد البلاد ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا خلال الأيام العشرة المقبلة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، داستاغير نزاري"الإهمال الموجود في المجتمع يتسبب في إطالة أمد فيروس كورونا، ما من شأنه أن يتسبب في انهيار القطاع الصحي بالبلاد".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا