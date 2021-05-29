شكرا لقرائتكم خبر عن مفاهيم خاطئة عن سرطان الفم.. منها الأطفال أقل عرضة للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الفم مرض خطير ومميت يصيب ملايين الناس، ويشير سرطان الفم إلى تطور السرطان في تجويف الفم (الفم) والبلعوم (الحلق)، وتقدر مؤسسة سرطان الفم بالهند وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" أن شخصًا واحدًا في البلاد يموت كل ساعة بسبب سرطان الفم ، وهذا قابل للشفاء إذا تم تشخيصه وعلاجه في مرحلة مبكرة.

يحدث هذا غالبًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا. ترتبط أيضًا عدة أشكال من فيروس الورم الحليمي البشري بسرطان الفم، وعوامل الخطر الرئيسية لسرطان الفم هي تعاطي التبغ والكحول ، بما في ذلك مضغ التبغ.

تشمل أعراض سرطان الفم أو الحلق تقرحات أو كتل أو مناطق خشنة في الفم. قد يشعر المرء أيضًا بصعوبة في مضغ الطعام أو تحريك اللسان أو الفك. في المراحل الأولية، غالبًا لا توجد علامات أو أعراض، ويعتبر سرطان الفم أكثر شيوعًا بين المصابين بأمراض اللثة.

يعتبر التبغ والكحول من عوامل الخطر للإصابة بسرطان الفم، وبالتالي يجب على المدخنين والمتعاطين بشرب الكحول إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان. سيكون طبيب الأسنان قادرًا على اكتشاف أي علامات في مرحلة مبكرة.

أعراض سرطان الفم

إذا تطور السرطان، فقد يلاحظ الشخص ما يلي:

بقع حمراء وبيضاء ظاهرة على بطانة الفم / اللسان.

ألم أو نزيف أو تنميل في الفم.

تقرحات الفم التي لا تلتئم.

وجود كتلة أو سماكة في اللثة.

تخلخل الأسنان بدون سبب واضح.

أطقم الأسنان غير المناسبة.

تورم في الفك.

التهاب الحلق .

صوت أجش.

صعوبة في المضغ أو البلع.

صعوبة في تحريك اللسان أو الفك.

إن وجود أي من هذه الأعراض لا يعني أن الشخص مصاب بسرطان الفم، ولكن من الأفضل أن يتم فحصه مع الطبيب من أجل الوضوح والاكتشاف المبكر.

خرافات حول سرطان الفمالخرافة الأولى: الأطفال أقل عرضة للإصابة بسرطان الفم

الحقيقة: يعتقد الكثير من الناس أنه يجب أن يكونوا كبارًا في السن ليصابوا بسرطان الفم، فالسرطان لا يرى العمر ويمكن أن يحدث في أي عمر.

الخرافة الثانية: التدخين هو السبب الوحيد لسرطان الفم

الحقيقة: يعد التدخين من أسباب لسرطان الفم ولكن يمثل هذا 80%، وهناك عوامل أخرى مثل شرب الكحول ، والأمراض المنقولة جنسياً (فيروس الورم الحليمي البشري ، وفيروس نقص المناعة البشرية) والمتلازمات (أمراض وراثية)

الأسطورة 3: ليس لدي أي ألم لذا لا داعي للقلق

الحقيقة: في بعض الأحيان لا تسبب الآفات السرطانية أي ألم، فالفحوصات المنتظمة ضرورية للغاية على وجه التحديد إذا كنت مهووسًا باستهلاك التبغ بأي شكل من الأشكال.

الأسطورة 4: لا يمكنني أن أكون في خطر إلا إذا كان ذلك في تاريخ عائلتي خالى من السرطان

الحقيقة: إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الفم ، فمن المهم أن تخضع للفحص بانتظام لأن تاريخ العائلة يلعب دورًا مهمًا، سرطانات الفم ليست وراثية بشكل عام وتنتج في الغالب عن استهلاك التبغ ، وبالتالي تجنب استهلاك التبغ يمكن أن ينقذ الشخص من خطر الإصابة بسرطان الفم.

الخرافة الخامسة: شرب الكحول آمن

الحقيقة: من المعروف أن البكتيريا المتعايشة الموجودة في فمنا تقوم بتحويل الكحول إلى الألدهيدات ، وهي مادة سامة، ويزيد التبغ مع الاستهلاك المنتظم للكحول من خطر الإصابة بسرطان الفم.