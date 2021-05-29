شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الشاى الأخضر فى التخلص من الدهون الحشوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التخلص من الدهون الحشوية أمر مهم جدًا لأنها تسبب العديد من المشاكل الصحية، فهي نوع من الدهون التي تتواجد بالقرب من الأعضاء الحيوية في منطقة البطن، وتشير الأبحاث إلى أن تناول المزيد من الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يبدو فقدان الدهون الحشوية في بعض الأحيان أمر صعب للغاية، لذلك وجد خبراء الصحة تأثير قوى لتناول الشاي الأخضر في التخلص من هذا النوع من الدهون نظرًا لاحتوائه على مكونات لها تأثير إيجابي دائم على الجسم، حيث يحتوى الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والتي تساعد بالتخلص من الدهون الضارة كما أن له تأثير قوى على فقدان الوزن.

وفقًا لدراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تم خلالها تحليل استهلاك مادة (الكاتشين) الموجودة فى الشاي الأخضر والتى تُعزز فقدان الدهون الموجودة في البطن، حيث خلصت الدراسة أيضًا إلى أن مادة (الكاتشين) تعزز أيضًا التغيرات الناتجة عن ممارسة الرياضة وتأثيرها على فقدان الدهون الحشوية.

كما أشار الباحثون في الدراسة، إلى أن مادة (الكاتشين) الموجودة في الشاي الأخضر تحتوى على أنواع مختلفة من "العناصر الوظيفية" التي لها تأثيرات مضادة للسمنة، موضحين أن المركب المعروف باسم (EGCG) هو أكثر أنواع الكاتشين وفرة في الشاي الأخضر والأكثر فعالية، ويتواجد أيضًا في مصادر أطعمة أخرى مثل صدور الدجاج والتونة والماكريل والسلمون والبيض والحليب والعدس الأحمر والحمص والخبز البني والمكسرات وفول الصويا.

كما تشير دراسات أخرى عديدة إلى أن الشاي الأخضر قد يزيد من عملية التمثيل الغذائي على المدى الطويل، حيث يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى أثناء فترة الراحة.