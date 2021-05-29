شكرا لقرائتكم خبر عن الكولسترول والعظام من أبرز 6 أمراض يعالجها تناول البروكلى.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من الأشخاص عن العلاجات الطبيعية من الأمراض ممثلة فى الأطعمة الطازجة من الخضروات والفواكه، خاصة للكثير من الأمراض المزمنة التى تسبب الكثير من الألم، ومنها البروكلى فهو من الخضروات الخضراء التى تحتوى على المزيد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما يستخدم كنوع من العلاجات الطبيعية للجسم فى بعض الأمراض بديلا للعلاجات الدوائية، ووفقا لموقع " health line " الطبى فإن فوائد البروكلى تشمل علاج الكثير من الأمراض منها :

1. الوقاية من السرطان

يشارك البروكلى فى مكافحة السرطان وخصائص تعزيز المناعة، كما يحتوى على الخصائص التى تستنزف هرمون الاستروجين الذى عادة ما تسبب السرطان فى الجسم، وتبين البحوث أن البروكلى مناسب لمنع سرطان الثدى والرحم.

2 خفض الكولسترول

البروكلى يساعد على تقليل الكولسترول من الجسم، وذلك لأن الألياف التى تحتوى عليها تساعد على ربط الأحماض الصفراوية فى الجهاز الهضمى، وهذا يجعل إفراز الكولسترول من الجسم سهل، ووفقا لبحث أجراه معهد بحوث الأغذية، فإن مجموعة معينة من البروكلى يمكن أن تساعد فى خفض مستويات الكولسترول فى الدم بنسبة 6 %.

3 الحد من الالتهاب

البروكلى يحتوى على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، والتى هى معروفة باسم المضادة للالتهابات، والبروكلى يمكن أيضا مساعدة الناس الذين يعانون من التهاب المفاصل.

4 مضادات الأكسدة القوية

يحتوى البروكلى على مضادات الأكسدة التى يمكن أن تساعد الجسم على إعادة تدوير فيتامين C بكفاءة.

5 صحة العظام

البروكلى يحتوى على مستويات عالية من كل من الكالسيوم وفيتامين ك، وكلاهما مهم لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام، جنبا إلى جنب مع الكالسيوم، ويحتوى أيضا على العناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم والزنك والفوسفور، والبروكلى مناسبة للغاية للأطفال، المسنين والمرضعات.



صحة العظام

6 صحة القلب

البروكلى مفيد لصحة القلب لأنه يحتوى على الألياف والأحماض الدهنية والفيتامينات التى تساعد على تنظيم ضغط الدم فى الجسم، وهذا يساعد أيضا فى الحد من الكوليسترول السيئ، وبالتالى يؤدى إلى قلب صحى، البروكلى يساعد على حماية الأوعية الدموية من الإضرار.