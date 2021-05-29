شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الفيتامينات والسير بدون حذاء أبرز أسباب تشقق الكعبين.. اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من تشقق الكعبين والتى تسبب الكثير من الآلام، ويصعب علاجها إلا بعد فترات زمنية طويلة بالعلاجات الموضعية، ووفقا لموقع " the health " الطبى هناك الكثير من الأسباب التى تسبب تشقق الكعبين ومن أبرزها :

1 وجود نوع من الإكزيما فى الجلد .

2 السير بدون حذاء "حافى" والتى تؤثر بصورة مباشرة على تشقق الكعبين.

3 نقص الفيتامينات المغذية للجلد وعلى رأسها نقص فيتامين أ الأهم للجلد على الاطلاق .

4 هناك أشخاص لديها قابلية أكثر من غيرهم فى الإصابة بسبب وجود حساسية فى الجلد.

5 أشخاص لديهم قابلية شديدة لتشققات الجلد حتى فى حالة السير مرة واحدة بدون ارتداء حذاء يصاب على الفور بالتشققات .

6 السير فى الأراضى الزراعية أو الرملية.



الاكزيما

وأضاف التقرير المنشور على الموقع، أن هناك الكثير من الآلام بسبب تشقق الكعبين وخاصة عند السيدات، كما أن لها علاجات متنوعة ومنها:

أولا: استخدام كريمات مرطبة باستمرار تحتوى على مواد مقشرة تساعد فى إزالة طبقات الجلد الميتة السميكة.

ثانيا: علاج التشققات الغائرة من خلال محلول برمنجانات أو صبغة الجاوا كى تساعد على التئام التشققات ولها تأثير مطهر تساعد على تطهير الكائنات الدقيقة، بالاضافة إلى دهن طبقة سميكة للكريم المرطب عند النوم وكذلك مراهم حمض السلاسيلك أو اليوريا ولف القدم بالنايلون أو الصوف، كما ينصح فى بعض الأوقات باستخدام الحجر الجاف المفيد لعلاج التشققات .

وأوضح التقرير، أن تشقق القدمين يسبب انتقال الفيروسات من خلال القدمين عن طريق الجلد ، وخاصة فى حالات التشقق الشديدة ، ولابد من اتخاذ العلاج الدوائى اللازم على الفور وفقا لما يصفه الطبيب المختص ، خاصة وأن تشققات الجلد تحتاج فترة زمنية طويلة لعلاجها.