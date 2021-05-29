شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح فعالة لفقدان الوزن فوق سن الـ40.. ارفع أثقال وتناول الشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فقدان الوزن مهمة شاقة للأشخاص فى جميع الفئات العمرية، ولكن يصبح الأمر أكثر صعوبة مع تقدم العمر، حيث تنخفض ​عملية ​التمثيل الغذائي مما يجعل حرق السعرات الحرارية والحفاظ على مستوى لياقة الجسم أمرًا صعبًا، كما تلعب التغييرات التى تطرأ على الجسم دورًا أساسيًا فى ذلك خاصة بالنسبة للنساء بسبب التغيرات الهرمونية المرتبطة بانقطاع الطمث.

ومع ذلك فإن فقدان الوزن بعد سن الأربعين ليس مستحيلًا ولكنه يختلف عنه فى مرحلة العشرينات أو الثلاثينيات من العمر، قد تضطر إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن ولكن مع اتباع الطرق الصحيحة وإجراء بعض التعديلات في روتينك يمكنك بسهولة التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 5 نصائح لفقدان الوزن بعد سن الأربعين:

1- تناول المزيد من البروتين

بعد سن الثلاثين تتناقص كتلة العضلات، حيث تلعب العضلات دورًا مهمًا في حرق السعرات الحرارية ويمكن أن يؤدي انخفاضها إلى صعوبة فى فقدان الوزن، لذلك يمكن أن تساعد إضافة المزيد من مصادر البروتين الخالي من الدهون إلى النظام الغذائي في بناء كتلة العضلات وحرق أطنان من السعرات الحرارية، مثل البيض والعدس والفول واللحوم من المصادر الصحية للبروتينات الخالية من الدهون.

2- خفض السعرات الحرارية وليس الكربوهيدرات

حرق السعرات الحرارية مهم لفقدان الوزن من خلال الحفاظ على كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وحسابها جيدًا، ولكن لابد أيضًا من تناول الكمية المناسبة من الكربوهيدرات، مثل الكربوهيدرات البروتينية مهمة لجسمنا فهي مصادر الطاقة والألياف، وعندما تبلغ سن الأربعين يخضع الجسم للكثير من التغييرات الداخلية، ويمكن أن يؤدي التقليل من المغذيات الأساسية إلى مشاكل صحية مثل والإمساك وهو ما يفسد خطة إنقاص الوزن بسهولة.



شوكولاتة داكنة

3- دلل نفسك بالشيكولاتة الداكنة

إذا كنت تحب الحلويات وتجد صعوبة في كبح جماح الرغبة الشديدة لديك، فتناول قطعة من الشيكولاتة الداكنة يوميًا، حيث يعد التحكم في إغراء تناول الحلويات والوجبات السريعة التحدي الأكبر لجميع مراقبي الوزن، ويمكن أن تساعدك الشوكولاتة الداكنة على الحد من تناول الحلويات الأخرى كما أنها تزود الجسم بجرعة إضافية من الزنك والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، كما يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتحسين جودة النوم.

4- لا تتبع نظاما غذائيا

بين الحين والآخر، ستصادف نظامًا غذائيًا فاخرًا يعدك بنتائج سريعة لفقدان الوزن، لا تساعدك كل هذه الحميات حقًا على التخلص من الكيلوجرامات، إلى جانب ذلك فإن اتباع نظام غذائي متطرف يمكن أن يجعلك تعاني من نقص المغذيات وعرضة للإصابة بالأمراض، بدلًا من اتباع أي نظام غذائي حاول أن تعتاد على تناول الأطعمة الصحية مع مراقبة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا.

5- ممارسة تمارين رفع الأثقال

يساعد تدريب رفع الأثقال على بناء كتلة العضلات وحرق المزيد من السعرات الحرارية لفترة طويلة بعد جلسة التمرين، كما أنه يساعد على تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، يمكنك أن تبدأ بوزن خفيف، وإذا كنت تشعر بالراحة أضف المزيد من الوزن إلى روتين التمرين.