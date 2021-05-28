صور.. دول على طريق الحياة الطبيعية بعد رفع قيود كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم العديد من الدول العودة تدريجيا لمسار الحياة الطبيعي مع اكتساب طرح وتلقي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للزخم.

وفتحت دول حدودها وسمحت للزبائن بالعودة للمطاعم والمتاجر وأتاحت للجماهير العودة للأحداث الرياضية بعد أكثر من عام من فرض ورفع إجراءات العزل العام لمكافحة الجائحة.



فيما يلي بعض ما تعتزم تلك الدول تطبيقه في الفترة المقبلة:

الولايات المتحدة





قال رئيس بلدية نيويورك إن كل أنشطة المدينة ستعود للعمل بالكامل في الأول من يوليو/ تموز.

ورفعت ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت أغلب القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية للشركات ومتاجر التجزئة والمطاعم وصالات التمرينات الرياضية في 19 مايو/ أيار.

بريطانيا





بدأت متاجر التجزئة غير الضرورية في إنجلترا في العودة للعمل في 12 أبريل/ نيسان وسمح للمطاعم والحانات بتقديم خدماتها في مساحات مفتوحة.

أما الاستضافة في مواقع مغلقة وعمل دور العرض السينمائي والمسارح والصالات الرياضية فقد بدأت منذ 17 مايو/ أيار.

كما سمحت بريطانيا أيضا باستئناف السفر للدول لكن من يصلون من أغلب الدول لا يزالون يخضعون للحجر الصحي. وتهدف الحكومة حاليا لرفع أغلب القيود الباقية في إنجلترا في 21 يونيو/ حزيران.

فرنسا





سمحت للمقاهي والحانات والمطاعم بتقديم خدماتها للزبائن في مساحات مفتوحة من 19 مايو/ أيار.

وسيتم السماح باستضافة الزبائن داخل تلك الأماكن اعتبارا من 30 يونيو/ حزيران. كما تقلص فرنسا ساعات حظر التجول الليلي على أن تلغيه تماما في ذات التاريخ.

واعتبارا من التاسع من يونيو/ حزيران، سيسمح للسياح الأجانب المحصنين من المرض بزيارة فرنسا كما سيتم التخفيف التدريجي لقواعد العمل عن بعد.

ألمانيا





خففت القيود على من تلقوا اللقاح بالكامل ومن تعافوا من الفيروس اعتبارا من التاسع من الشهر الجاري ورفعت حظر التجول وقواعد الحجر الصحي والإلزام بتقديم فحص سلبي لزيارة مصففي الشعر وحديقة الحيوان أو الذهاب للتسوق.

واعتبارا من 12 من الشهر الجاري تمكن الوافدون لألمانيا من الدخول دون حجر صحي إلا إذا كانوا قادمين من دول مصنفة على أنها مناطق خطر لتفشي المرض فيها.

اليونان





أعادت فتح المطاعم والحانات من الثالث من مايو/ أيار والشواطئ من الثامن من ذات الشهر وقطاع السياحة في 15 من الشهر الجاري.

ويمكن للسياح من باقي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل زيارتها إذا كانوا قد تلقوا اللقاح أو معهم فحص نتيجته سلبية أو تعافوا من المرض.

إيطاليا





فتحت أغلب المقاهي والحانات والمطاعم ودور العرض السينمائي والمسارح جزئيا في أغلب مناطق البلاد في 26 أبريل/ نيسان وسيسمح للمطاعم بتقديم خدماتها للزبائن داخلها في أماكن مغلقة اعتبارا من الأول من يونيو/ جزيران.

كما رفعت إيطاليا قيود الحجر الصحي للقادمين من أوروبا ومنطقة الشنجن وبريطانيا وإسرائيل اعتبارا من 15 مايو/ أيار. ومن المقرر أن تلغي حظر التجول الليلي من 21 يونيو/ حزيران.

إسبانيا





رفعت السلطات حظر التجول في أغلب إسبانيا في التاسع من مايو/ أيار. ومنذ 24 من ذات الشهر، سمحت للقادمين من دول منخفضة الخطورة من خارج الاتحاد الأوروبي بالدخول دون تقديم فحص سلبي.

واعتبارا من 7 يونيو/ جزيران، ستسمح بدخول من تلقوا اللقاح من أي دولة بالعالم.

هولندا

رفعت السلطات حظر تجول فرض على البلاد بأكملها في 28 أبريل/ نيسان.

وعادت المتنزهات وحدائق الحيوان وصالات التمارين الرياضية وحمامات السباحة للعمل من 19 مايو/ أيار.

وفتحت المكتبات العامة في اليوم التالي بينما من المتوقع فتح المتاحف والخدمات في الأماكن المغلقة من المطاعم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.



بولندا





أعادت بولندا فتح مراكز التسوق في الرابع من الشهر الجاري والفنادق في الثامن من ذات الشهر وسمح للمطاعم بتقديم الطعام في مساحات مفتوحة من 15 من مايو/ أيار.

ومن المقرر أن يتمكن كل الأطفال من العودة للمدارس بنهاية الشهر الجاري وسيتم السماح بإقامة حفلات زفاف تضم 50 مدعوا.

كما بكرت عودة دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والمؤسسات الثقافية أسبوعا وتم في 21 مايو/ أيار.





فتحت المملكة في 17 مايو/ أيار حدودها البرية والبحرية والجوية. ولم يعد الزوار الأجانب الذين وصلوا إليها اعتبارا من 20 مايو/ أيار جوا من أغلب الدول بحاجة للحجر الصحي ما داموا قد تلقوا اللقاح.

وذكر التلفزيون الرسمي في 27 مايو/ أيار أن أماكن الترفيه سيسمح لها بالعمل في حدود 40% من طاقتها الاستيعابية لمن تلقوا اللقاح.



قطر

تعتزم السلطات في قطر الرفع التدريجي لقيود كورونا حتى 30 يوليو/ تموز.

واعتبارا من 28 مايو/ أيار، يمكن لمراكز الترفيه والتعليم والمطاعم وصالات التمرينات الرياضية وحمامات السباحة وصالونات تصفيف الشعر العمل بطاقة محدودة لكن الحظر على إقامة حفلات الزفاف والمؤتمرات والمعارض سيظل قائما.

ويمكن إقامة فعاليات رياضية محلية وعالمية بحضور جماهير ممن تلقوا اللقاح في ملاعب مفتوحة وبطاقة استيعابية 30% فقط.

إسرائيل





فتحت إسرائيل حدودها أمام السائحين الأجانب في 23 مايو/ أيار.

وبموجب برنامج تجريبي سيستمر حتى 15 يونيو/ حزيران، سمحت بزيارات لعشرين مجموعة كل منها مؤلف مما يتراوح بين خمسة و30 سائحا من دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. وتأمل في السماح للسائحين المنفردين بالدخول اعتبارا من يوليو/ تموز.

تركيا





بدأت تركيا في تخفيف إجراءات العزل العام في 17 مايو/ أيار من خلال السماح بالتنقلات خلال النهار لكنها أبقت على حظر تجول ليلي وخلال عطلة نهاية الأسبوع حتى الأول من يونيو/ حزيران.

أستراليا





تعتزم السماح بالسفر الدولي اعتبارا من منتصف 2022 ورفعت الحظر الذي كان مفروضا على مواطنيها العائدين من الهند اعتبارا من 14 مايو/ أيار.

تشيلي

تمكن من تلقوا اللقاح بالكامل للوقاية من كوفيد-19 من التنقل بحرية أكبر داخل البلاد اعتبارا من 26 مايو/ أيار لكن الحدود ستبقى مغلقة حتى منتصف الشهر المقبل.

الهند





تعتزم العاصمة نيودلهي البدء في تخفيف إجراءات العزل العام من نهاية الشهر الجاري إذا واصلت أعداد الإصابة الجديدة بكوفيد-19 الانخفاض.

كوريا الجنوبية

لن تكون الكمامات إلزامية في المناطق المفتوحة اعتبارا من يوليو/ تموز لمن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح كما أن من تلقوها سيسمح لهم بالتجمع بأعداد أكبر اعتبارا من الشهر المقبل.