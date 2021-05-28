شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: لا تعتمد على الكافيين لمحاربة الحرمان من النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول دراسة جديدة من جامعة ولاية ميشيجان الأمريكية، إن الاعتماد على الكافيين في قضاء يومك دون نوم ليس هو الحل دائمًا.

قام باحثون من مختبر النوم والتعلم في جامعة ولاية ميشيجان وفقا لتقرير موقع " medicalxpress"، بتقييم مدى فعالية الكافيين في مواجهة الآثار السلبية للحرمان من النوم على الإدراك.

قيمت الدراسة تأثير الكافيين بعد ليلة من الحرمان من النوم، حيث طُلب من أكثر من 275 مشاركًا إكمال مهمة انتباه بسيطة بالإضافة إلى مهمة "ضبط المواضع" الأكثر صعوبة والتي تتطلب إكمال المهام بترتيب معين دون تخطي أو تكرار الخطوات.



الكافيين والحرمان من النوم

وتعد الدراسة هي الأولى التي تبحث في تأثير الكافيين على حفظ الطعام بعد فترة من الحرمان من النوم.

قال الباحثون بالدراسة: "وجدنا أن الحرمان من النوم يضعف الأداء في كلا النوعين من المهام وأن تناول الكافيين ساعد الناس على تحقيق المهمة الأسهل بنجاح، ومع ذلك ، كان له تأثير ضئيل على الأداء في مهمة التدبير بالنسبة لمعظم المشاركين".

وأضافوا: "الكافيين قد يحسن القدرة على البقاء مستيقظًا وحضور مهمة ما ، لكنه لا يفعل الكثير لمنع هذا النوع من الأخطاء الإجرائية التي يمكن أن تسبب أشياء مثل الأخطاء الطبية وحوادث السيارات".

"يزيد الكافيين من الطاقة ويقلل من النعاس ويمكن أن يحسن المزاج ، لكنه لا يحل محل ليلة كاملة من النوم، على الرغم من أن الناس قد يشعرون كما لو أنهم قادرون على مكافحة الحرمان من النوم بالكافيين، إلا أن أداءهم في المهام ذات المستوى الأعلى سيظل ضعيفًا على الأرجح، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الحرمان من النوم أمرًا خطيرًا للغاية."

وقال الباحثون: "إذا وجدنا أن الكافيين يقلل بشكل كبير من الأخطاء الإجرائية في ظل ظروف الحرمان من النوم ، فسيكون لذلك آثار واسعة على الأفراد الذين يتعين عليهم القيام بإجراءات عالية الخطورة مع عدم كفاية النوم ، مثل الجراحين والطيارين وضباط الشرطة". "بدلاً من ذلك ، تؤكد النتائج التي توصلنا إليها على أهمية إعطاء الأولوية للنوم."