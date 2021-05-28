شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النظام الغذائى المضاد للالتهابات يحمى من السرطان والزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لتناول بعض الأطعمة والمشروبات أن تسرع من تطور الأمراض الالتهابية التي تتسبب بمجموعة من الأمراض والسرطانات التي تقصر من عمر الشخص، لذلك يوصي الأطباء وخبراء الصحة باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات لتقليل مخاطر التعرض لعواقب صحية خطيرة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يقول الأطباء وخبراء الصحة، إن إحدى أفضل الطرق لتقليل الالتهاب لا تكمن في تناول أدوية معينة، بل باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات، حيث يمكنك محاربة الالتهاب بنظامك الغذائى، حيث أشار علماء سويديون في معهد كارولينسكا إلى أن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

زعمت الدراسة التى أجراها العلماء السويديون، أن خطة النظام الغذائي لتقليل الالتهابات قللت من فرص الوفاة المبكرة لما يقرب من 70 ألف شخص أجريت عليهم الدراسة وذلك بنسبة 18 %، بينما يخفض هذا النظام الغذائى من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب الوعائي بنسبة 20 %.

وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تم التحقيق في دور الالتهاب في تعزيز السرطان، حيث أشارت إلى أن الالتهاب يمكن أن يصبح مزمنًا إذا استمر السبب فيه أو إذا فشلت بعض آليات التحكم المسئولة عن إيقاف تلك الالتهابات، وعندما تصبح هذه الاستجابات الالتهابية مزمنة يمكن أن ينتج عن ذلك تحور الخلايا وتكاثرها مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق بيئة مواتية لتطور السرطان، حيث غالبًا ما يرتبط الالتهاب بتطور السرطان.



اطعمة لنظام غذائى مضاد للالتهابات

- أمراض ترتبط بالالتهابات المزمنة:

1- أمراض القلب

2- التهاب المفاصل

3- داء السكري

4- أمراض الرئة

5- التهاب الأمعاء

6- الزهايمر

7- اضطرابات المناعة الذاتية

8- بعض أنواع السرطان

لذلك من المهم اتباع نظام غذائى مضاد للالتهابات لتفادى الإصابة بتلك الأمراض المزمنة، عن طريق اختيار الأطعمة المناسبة المضادة للالتهابات، مثل الطماطم وزيت الزيتون والخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب، والمكسرات مثل اللوز والجوز، والأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين، والفواكه مثل الفراولة والتوت والكرز والبرتقال.