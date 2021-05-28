ماكرون يتعهد بمساعدة أفريقيا لتصنيع لقاحات كوفيد-19 محليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن بلاده ستستثمر في زيادة إنتاج لقاحات كورونا المستجد (كوفيد-19) في أفريقيا.

وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا في بريتوريا، أن بلاده ستفعل ذلك للمساعدة في معالجة الفجوة في توافر الجرعات بين الدول الأفريقية والغربية.



وأوضح أن أفريقيا تمثل نحو 20% من حجم الطلب على اللقاحات لكنها تقدم واحدا في المئة فقط من حجم الإنتاج.

وأضاف "كيف نزيد إنتاج اللقاحات في القارة الأفريقية؟.. في هذا الصدد، ستكون لدينا عصر اليوم استراتيجية استثمارية لمساعدة هذه الصناعات على زيادة الإنتاج وبسرعة كبيرة".

وأوضح أن هناك بالفعل شراكة بين فرنسا ومعهد بيوفاك في جنوب أفريقيا وأن باريس ستطلق قريبا مشروعا مع شركة أسبن لإنتاج الأدوية في جنوب أفريقيا.