شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين أعراض الحساسية والإصابة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال والتهاب الحلق وضيق التنفس والتعب وفقدان حاسة التذوق والشم، هى علامة مألوفة لمن يعانون من الحساسية فى فصل الربيع، لكنها أيضًا تعد من أعراض لفيروس كورونا، والجزء الصعب هذا العام هو التمييز بين الحساسية وأعراض الإصابة بالفيروس.

ووفقا لما نشره موقع " WCVB Boston" تقول الدكتورة ساندرا هونج من كليفلاند كلينك إن هناك أعراضًا أخرى ، ومع ذلك ، فهذا يعني أنها ليست حساسية.





وأضافت: "مع أعراض فيروس كورونا ، غالبًا ما يصابون بالحمى، إذا كنت تعاني من الحمى ، فلن تكون الحساسية، إذا كنت تعاني من الإسهال ، فهذه أيضًا ليست حساسية، وهذا شيء مختلف تمامًا".

وأكدت الدكتورة ساندرا هونج، أن الحكة طريقة أخرى جيدة لفك الشفرة بينهما، إذا كانت عينيك وأنفك وحنجرتك وأذنيك تشعر بالحكة مثل الجنون ، فمن المحتمل أن تكون حساسية.

وقالت :اسأل نفسك أيضًا إذا كنت تعاني من نفس الأعراض كل عام؟ إذا كان الجواب نعم ، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب الحساسية.

كم من الوقت تعاني من الأعراض:

قالت هونج: "عادة مع فيروس كورونا ، ستستمر الأعراض لمدة أسبوعين، يمكن أن تكون في بعض الأحيان باقية ، لكنها عادة لا تشبه الحساسية حيث يمكن أن تكون شهورًا متتالية ، وموسم كامل".

وتابعت الدكنورة ساندرا هونج، قائلة " إذا كنت تعلم أنك مصاب بحساسية الربيع ، فربما تكون على دراية بما يجعلك تشعر بالتعب، ولكن في حالة ظهور أي أعراض جديدة ، فمن الضرورى الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية ، فقط لتكون آمنًا".

يذكر أن أعراض فيروس كورونا قد تظهر فى الجهاز الهضمى على شكل ألم فى البطن والإسهال وغيرها، وهذه الأعراض تتشابه مع أعراض النزلة المعوية أو أنفلونزا المعدة، والكثير من المرضى يشكون من أعراض مثل الإسهال أو التشنجات أو الغثيان، والتى يمكن أن تظهر قبل العلامات الكلاسيكية لكورونا مثل: الحمى والسعال.

وفى الوقت الحالى تعد مشاهدة الأعراض وتتبعها في أسرع وقت ممكن الطريقة الوحيدة للسيطرة على العدوى، ومع ذلك يمكن أيضًا أن تكون بعض الأعراض مشابهة بشكل غامض لأعراض أنفلونزا المعدة.

وتحدث أنفلونزا المعدة بسبب سلالات فيروسية مختلفة وبكتيريا وعادة ما تسبب أعراضًا عندما تلتهب بطانة الأمعاء، ويمكن أن ينتشر التهاب المعدة والأمعاء الفيروسى أو أنفلونزا المعدة عن طريق الطعام أو الماء الملوثين.

ويشار إلى أنه يمكن أن تظهر الأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى المعدة فى شكل تقلصات فى البطن، وإسهال، جفاف، وقىء، وغثيان، ومع ذلك قد يكون من الشائع أيضًا أن تعانى من أعراض مثل أعراض الأنفلونزا، بما فى ذلك حمى خفيفة أو ضعف أو قشعريرة أو حتى صداع، ما قد يجعل من الصعب التفريق بين عدوى الأنفلونزا الفيروسية أو فيروس كورونا.