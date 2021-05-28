مقتل ٣ مدنيين في تفجير جنوب الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون، مساء الجمعة، في تفجير عبوة ناسفة في مدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال.

ووفق إعلام محلي، فإن التفجير الذي جرى بعبوة ناسفة، استهدف سوقا شعبيا يشهد زحاما كبيرا.



وذكرت وسائل الإعلام الصومالية "جرى نقل الجرحى إلى مستشفى مدينة بيدوا الرئيسي لتلقي العلاج، وهناك حالات حرجة بين المصابين ومرشحة للزيادة".

ولم تعلق السلطات الصومالية على المستويين الفيدرالي والإقليمي، على التفجير حتى الآن.

فيما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها، لكن تشير أصابع الاتهام في مثل هذه الهجمات، إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

واعتادت حركة الشباب شن هجمات تستهدف السلطات الأمنية، وأهداف أخرى في الصومال.