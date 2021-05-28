علاج هبوط الضغط للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 07:56 مساءً - يرتبط الحمل بالكثير من التغيرات الجسدية، ومن بينها انخفاض ضغط الدم، من الشائع والطبيعي أن ينخفض ضغط الدم أثناء الحمل، ويعود إلى طبيعته بعد وقت قصير من الولادة. عادة، لا يؤدي ذلك إلى أي مشاكل صحية كبيرة ولكن يمكن أن يصبح مزعجاً في بعض الحالات.

مقياس ضغط الدم المنخفض عند الحامل

ضغط الحامل

التقى الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمى استشاري النساء والولادة؛ لتحدثنا عن علاج هبوط الضغط عند الحامل وهو عبارة عن انخفاض قوة تدفق الدم في جدران الشرايين، يطلق عليها انخفاض ضغط الدم، انخفاض ضغط الدم لديه القراءة الانقباضية إلى الانبساطية( 90 - 60mmHg ). إذا كانت القيمة العليا أقل من 90 بغض النظر عن القيمة السفلية، أو كانت القيمة السفلية أقل من 60 بغض النظر عن القيمة الأعلى، فيُعتبر ضغط دم منخفضاً، يُنظر إلى انخفاض ضغط الدم على أنه أفضل من ارتفاع ضغط الدم؛ لأنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ومع ذلك، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم بشكل خطير مدعاة للقلق، عادة ما يظل ضغط الدم منخفضاً خلال الأسابيع الـ24 الأولى من الحمل، وبعد ذلك يرتفع تدريجياً إلى الحالة الطبيعية، هناك عدد قليل من العوامل التي تساهم بشكل أكبر في انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل.

ما الذي يسبب انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل؟

يرجع انخفاض ضغط الدم إلى فقدان الدم، والجفاف، ومشاكل القلب، والحمل، ومشاكل الغدد الصماء، والقضايا الغذائية، وحساسية العدوى، وبعض الأدوية، في فترة الحمل، هناك انخفاض في مقاومة الأوعية الدموية الجهازية (21٪) وكذلك مقاومة الأوعية الدموية الرئوية (34٪). لذلك، بشكل عام، هناك انخفاض بنسبة 4٪ في ضغط الدم.

تشمل الأسباب المحددة لانخفاض ضغط الدم أثناء الحمل ما يلي:

تمدد الأوعية الدموية بسبب التغيرات الهرمونية.

البقاء في وضع الاستلقاء لفترة طويلة.

انخفاض ضغط الدم الانتصابي، وهي حالة تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند الوقوف فجأة.

فقدان الدم في حالة الحمل خارج الرحم.

الجفاف، الذي يقلل من حجم الدم ويؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

نقص السكر في الدم، المعروف أيضاً باسم انخفاض نسبة السكر في الدم، وهو أكثر احتمالاً لدى النساء المصابات بداء السكري.

علاج هبوط الضغط عند الحامل

ضغط الدم أثناء الحمل

تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل - Desoxycorticosteronönantha (Cortiron) - Depot). يوصى به عندما يكون انخفاض ضغط الدم عند الأم 110 - 60 مم زئبق وما دون. لا يسبب أي آثار جانبية على الجنين، وقد يُظهر تحسناً في نتيجة الجنين.

يمكنك أيضاً تجربة بعض العلاجات المنزلية لإدارة الحالة.

تجنب الوقوف فجأة من وضعية الجلوس.

من وضعية الجلوس. لا تقفي لفترة طويلة.

ارتدي الجوارب الضاغطة التي تضغط على قدميك وتسهل تدفق الدم.

تناولي الكثير من السوائل؛ لتحافظي على رطوبتك.

ارتدي ملابس مريحة وفضفاضة للحفاظ على برودة الجسم.

تناولي وجبات أصغر، عدة مرات في اليوم للحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.

زيادة تناول الملح في نظامك الغذائي.

قومي بتضمين الأطعمة مثل الشمندر والمكسرات والحبوب الكاملة، في نظامك الغذائي، رغم أنها معروفة بخفض ضغط الدم، هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية الأخرى الضرورية أثناء الحمل.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.