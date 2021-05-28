شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تلقى حقن لقاح كورونا فى أعلى الذراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى البالغون والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وأكبر على اللقاحات في أعلى ذراعهم في العضلة الدالية، ويتلقى الأطفال الأصغر سنًا لقاحاتهم في منتصف الفخذ لأن عضلات ذراعهم أصغر وأقل نموًا، مع انتشار فيروس كورونا عالميا شمر الملايين عن سواعدهم من أجل لقاح كورونا، ولكن لماذا نحصل على معظم اللقاحات في أذرعنا؟، سؤال تجيب عنه ليبي ريتشاردز، أستاذ مساعد التمريض، جامعة بوردو الأمريكية.

العضلات لها خلايا مناعية

وقالت " ريتشاردز " بحسب موقع ScienceAlert ، إن العضلات تشكل موقعًا ممتازًا لإعطاء اللقاح لأن الأنسجة العضلية تحتوي على خلايا مناعية مهمة، تتعرف هذه الخلايا المناعية على المستضد، وهو قطعة صغيرة من الفيروس أو البكتيريا التي يدخلها اللقاح والتي تحفز الاستجابة المناعية.





وأضافت، أنه في حالة لقاح كورونا، لا يتم إدخال مستضد بل يدير مخططًا لإنتاج المستضدات، تلتقط الخلايا المناعية في الأنسجة العضلية هذه المستضدات وتقدمها إلى العقد الليمفاوية، موضحة أن حقن اللقاح في الأنسجة العضلية يؤدى إلى إبقاء اللقاح موضعيًا ، مما يسمح للخلايا المناعية بإصدار إنذار للخلايا المناعية الأخرى والبدء في العمل.

وأوضحت أنه بمجرد التعرف على اللقاح من قبل الخلايا المناعية في العضلات، تحمل هذه الخلايا المستضد إلى الأوعية الليمفاوية ، التي تنقل الخلايا المناعية الحاملة للمستضد إلى العقد الليمفاوية.

وأشارت إلى أن احتواء الغدد الليمفاوية ، وهي المكونات الرئيسية لجهاز المناعة لدينا ، على المزيد من الخلايا المناعية التي تتعرف على المستضدات في اللقاحات وتبدأ عملية المناعة في تكوين الأجسام المضادة.

وأشارت إلى تواجد مجموعات من الغدد الليمفاوية في مناطق قريبة من مواقع إعطاء اللقاح، على سبيل المثال ، يتم حقن العديد من اللقاحات في العضلة الدالية لأنها قريبة من الغدد الليمفاوية الموجودة تحت الإبط مباشرة، عندما يتم إعطاء اللقاحات في الفخذ ، لا يتعين على الأوعية اللمفاوية السفر بعيدًا للوصول إلى مجموعة العقد الليمفاوية في الفخذ.

تحافظ العضلات على الحركة في موضعها

تميل أنسجة العضلات أيضًا إلى إبقاء تفاعلات اللقاح موضعية، قد يؤدي حقن اللقاح في العضلة الدالية إلى التهاب موضعي أو وجع في موقع الحقن.

إذا تم حقن لقاحات معينة في الأنسجة الدهنية ، تزداد فرصة التهيج ورد الفعل الالتهابي لأن الأنسجة الدهنية بها ضعف في تدفق الدم ، مما يؤدي إلى ضعف امتصاص بعض مكونات اللقاح.

يجب إعطاء اللقاحات التي تتضمن استخدام المواد المساعدة - أو المكونات التي تعزز الاستجابة المناعية للمستضد - في العضلات لتجنب التهيج والالتهاب على نطاق واسع، تعمل المواد المساعدة بعدة طرق لتحفيز استجابة مناعية أقوى.

هناك عوامل آخرى

هناك اعتبار آخر أثناء إعطاء اللقاح وهو الراحة وقبول المريض، هل يمكنك تخيل خلع ملابسك في عيادة التطعيم الشاملة؟ شمر الأكمام أسهل طريقة وأكثر تفضيلاً.

يتطلب تفشي الأمراض المعدية ، كما هو الحال في موسم الأنفلونزا أو وسط أوبئة مثل كورونا، أن يقوم نظام الصحة العامة لدينا بتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص في وقت قصير، لهذه الأسباب ، يُفضل استخدام حقنة في الذراع لمجرد سهولة الوصول إلى الجزء العلوي من الذراع.