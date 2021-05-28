شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية أسنان طفلك أثناء جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تسوس الأسنان أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في مرحلة الطفولة، وغالبًا ما يعاني الأطفال من الكثير من الألم، ومن الضروري الحصول على رعاية وفحوصات منتظمة في الوقت المناسب للحفاظ على صحة أسنان الأطفال.

بينما يشعر العديد من الآباء أن جائحة كورونا جعلت من الصعب الحصول على رعاية أسنان لأطفالهم، لاحظ البعض تحسنًا في كيفية رعاية أطفالهم لأسنانهم ولثتهم في المنزل أثناء الوباء، وفقًا لاستطلاع CS Mott Children's Hospital من جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة. بالنسبة للعديد من الآباء ، كان من المزعج العثور على أن العديد من عيادات الأسنان قد أغلقت أو قللت زيارات المرضى للحالات العاجلة.

أهمية الفحوصات المنتظمة

توصي الجمعية الأمريكية وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، لأطباء أسنان الأطفال بأن يتلقى الأطفال تنظيفًا منتظمًا للأسنان وفحوصات كل ستة أشهر ، بدءًا من ظهور الأسنان الأولى.

وتوفر الفحوصات فرصة ثابتة لتحديد وعلاج تسوس الأسنان ، لتطبيق علاجات وقائية مثل مانعات التسرب وطلاء الفلورايد ، وتثقيف الوالدين والأطفال حول صحة الأسنان الجيدة، ولكن لحماية المرضى والموظفين ، قامت بعض مكاتب طب الأسنان بتغيير أو تقييد عملياتها للحد من انتشار COVID-19.

حاول 60% من الآباء في الاستطلاع الحصول على رعاية أسنان وقائية لأطفالهم منذ أن بدأ الوباء، في حين حصل معظمهم على موعد في الإطار الزمني المعتاد ، وواجه 24 % تأخيرًا ، ولم يتمكن 7 % من الحصول على موعد على الإطلاق ، حسبما ذكر التقرير، وبشكل عام ، يشعر واحد من كل ثلاثة آباء أن COVID-19 زاد من صعوبة الحصول على رعاية أسنان وقائية لأطفالهم.

نصائح للآباء

حتى إذا كانت عيادة طبيب الأسنان بعيدة المنال حاليًا ، فلا يزال بإمكانك، بصفتك أحد الوالدين ، ضمان بقاء صحة أسنان طفلك قوية. لهذا عليك أن تضع بعض الأشياء في الاعتبار: