انطلاق ملتقى تخصصات المسالك البولية في دبي بمشاركة 18 دولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في دبي، الجمعة، فعاليات الدورة الأولى من ملتقى تخصصات المسالك البولية الذي يقام تحت شعار " تحسين رعاية المرضى".

ويستعرض الملتقى، الذي يشارك فيه عدد من أبرز الخبراء والأطباء المختصين من المنطقة والعالم، على مدى يومين أوجه التعاون بين أقسام جراحة المسالك البولية، وهي 4 تخصصات مختلفة تتمثل في جراحة المسالك البولية مع الأورام وأمراض النساء والطوارئ وأمراض الذكورة.



وأعرب الدكتور عبدالقادر الزرعوني، رئيس جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية، خلال كلمته في حفل الافتتاح عن سعادته بالعدد الكبير الذي استقطبه هذا الحدث من الحضور والمشاركين الذين يشاركون فعليا وافتراضيا.



وقال: "تجعلنا التحديات أقوى وأكثر صمودا وأكثر إبداعا، وبالرغم من الوضع الحالي نحن سعداء بالعدد الكبير من الأطباء المشاركين، ونحن نبحث دوما عن طرق لزيادة معلوماتنا ومتابعة التعليم الطبي المستمر".





من جانبه، ذكر الدكتور ياسر فرحات، رئيس المدرسة العربية لطب المسالك البولية، في كلمته أن تبادل الخبرات بين التخصصات الطبية المختلفة ومناقشة المواضيع ذات العلاقة من وجهات نظر مختلفة من شأنها أن تسد الثغرات الطبية في الممارسات السريرية بين التخصصات المختلفة.

ويصاحب الملتقى معرض تستعرض خلاله أبرز العلامات التجارية والشركات المتخصصة أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المسالك البولية وأحدث الإنجازات في هذا المجال .



ومن المتوقع أن يشهد الملتقى في يوميه مشاركة 600 متخصص في الرعاية الصحية من 18 دولة مختلفة، من بينهم أكثر من 200 مختص ممن سيحضرون فعليا في موقع الحدث، فيما يستضيف الملتقى أكثر من 70 متحدثاً من أكثر من 10 دول سواء بحضور فعلي أو افتراضي .

من جهته، أشار الدكتور جين دي لا روزيت، الأمين العام للجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية، إلى أن دبي تعتبر المكان الأمثل للعودة إلى اللقاءات الشخصية المباشرة حيث أكدت على أنها مدينة مبتكرة وسريعة الاستجابة وتستطيع التكيف بمرونة مع الأوضاع المستجدة، مثمنا جهود القائمين على ملتقى تخصصات المسالك البولية في دورته الأولى لحشد كل هذه الطاقات .





وينظم الملتقى كحدث هجين ما يمنح المتخصصين والأطباء والأساتذة حرية حضور الجلسات افتراضيا والذي يسهل بدوره تبادل المعرفة والخبرات فيما بينهم، وسيحصل المشاركون والحضور على 11 نقطة تطوير مهني مستمر "CPD" معتمدة من قبل مدينة دبي الطبية.

ويحظى ملتقى تخصصات المسالك البولية بدعم كل من هيئة الصحة بدبي، ومستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين ومستشفى فقيه الجامعي، كما تلقى الحدث دعما من الجمعيات المتخصصة المحلية والإقليمية والدولية ومنها جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية والرابطة العربية لجراحة المسالك البولية والتناسلية والجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية وجمعية الإمارات للأورام وشعبة الإمارات لطب الطوارئ وجمعية الشرق الأوسط للصحة الجنسية والجمعية العربية للتحكم بالسلس البولي.

ويقام الملتقى بتعاون مشترك بين كل من مؤسسة " اندكس " لتنظيم المؤتمرات والمعارض والمدرسة العربية لطب المسالك البولية وجمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية.