بريطانيا تجيز استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها رخصت لقاح كورونا الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية ويُعطى بجرعة واحدة.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك إن ترخيص اللقاح "يمثّل دفعة جديدة إلى الأمام لبرنامج تطعيم المملكة المتحدة الناجح بدرجة هائلة، والذي أنقذ حتى الآن حياة أكثر من 13 ألف شخص، ويعني أنه بات لدينا أربعة لقاحات آمنة وفعالة تم ترخيصها لحماية الناس من هذا الفيروس المروع".

وأضاف أن الحكومة تأمل بأن "يلعب (لقاح جونسون آند جونسون) دوراً مهماً في الأشهر المقبلة"، في وقت يزداد إقبال الشباب على التطعيم جراء القلق حيال ازدياد الإصابات بالمتحوّر الهندي.

وطلبت بريطانيا 20 مليون جرعة من اللقاح.

وأظهر اختبار في الولايات المتحدة أن اللقاح فعّال بنسبة 72% في منع حالات الإصابة المعتدلة إلى الخطيرة بفيروس كورونا.

وأعطت بريطانيا أكثر من 62 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن، مستخدمة بشكل أساسي لقاحي شركتي فايزر وأسترازينيكا، كما رخّصت لقاح "موديرنا".

وبعد شهور من تراجع الإصابات، عادت لترتفع مجدداً جرّاء ظهور المتحوّر الهندي، ما أثار تساؤلات بشأن مدى إمكانية المضي قدماً بخطط رفع كامل قيود احتواء الفيروس في 21 يونيو/حزيران.