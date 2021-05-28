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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع الطمث.. فحوصات لازمة للسيدات للوقاية من الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر
التحاليل اللازمة للمرأة بعد بلوغ سن اليأس وانقطاع فترة الحيض:
- تحليل (TSH)
- فحص الموجات فوق الصوتية
يتم إجراء هذا الفحص على الرحم للكشف المبكر عما إذا كان هناك أورام بالرحم من عدمها، والتدخل المبكر للعلاج لتجنب حدوث أى مضاعفات، كما ينصح بإجراء مسح لعنق الرحم للكشف أيضًا عن سرطان عنق الرحم مبكرًا.
- أشعة على الثدى
من المهم إجراء أشعة عادية وباستخدام جهاز (المامو جرام) على الثدى للكشف المبكر عن سرطان الثدى إن وجد، حيث أن المرأة فى مرحلة انقطاع الطمث تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى.
- أشعة لقياس كثافة العظام
قد تعانى المرأة فى سن اليأس من مشكلات وآلام فى العظام خاصة فى الظهر والركبة، لذلك من المهم الخضوع لأشعة لقياس كثافة العظام لتفادى الإصابة بهشاشة العظام.
- تحاليل أخرى تحتاجها المرأة عند بلوغ سن اليأس
يشدد الأطباء فى هذه المرحلة على السيدات ضرورة إجراء الفحوصات بشكل دورى لتفادى الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل تحليل صورة الدم الكاملة لتفادى الإصابة بفقر الدم (الأنيميا).
وتحاليل الدم للكشف عن نسبة الكالسيوم وفيتامين (د)، بجانب إجراء فحص الدم للكشف عن نسبة الكوليسترول وهو مهم للغاية للوقاية من أمراض القلب والجلطات، وكذلك تحاليل الكبد والكلى.