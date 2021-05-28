شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع الطمث.. فحوصات لازمة للسيدات للوقاية من الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند بلوغ المرأة سن اليأس وانقطاع فترة الحيض، تطرأ تغييرات فسيولوجية على السيدات فى مثل هذه المرحلة، لذلك من المهم جدًا إجراء الفحوصات اللازمة لتفادى أى آثار جانبية ناتجة عن انقطاع الدورة الشهرية والوقاية من العديد من الأمراض التى قد تصيب المرأة فى هذه المرحلة مثل سرطان الثدى وداء السكرى وهشاشة العظام وغيرها، وفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينيك".

التحاليل اللازمة للمرأة بعد بلوغ سن اليأس وانقطاع فترة الحيض:

- تحليل (TSH)

وهو تحليل "الدم" للكشف عن وظائف الغدة الدرقية للتأكد من عدم وجود قصور ناتج عن الدخول فى تلك المرحلة العمرية وانقطاع الدورة الشهرية، حيث يتسبب أى قصور فى عمل الغدة الدرقية فى اضطرابات الهرمونات ما قد يؤدى للشعور بالإرهاق وتقلبات المزاج وكذلك زيادة غير مبررة للوزن وغيرها وكل ذلك ينتج عن هبوط إفراز هرمون (الإستروجين).

- فحص الموجات فوق الصوتية

يتم إجراء هذا الفحص على الرحم للكشف المبكر عما إذا كان هناك أورام بالرحم من عدمها، والتدخل المبكر للعلاج لتجنب حدوث أى مضاعفات، كما ينصح بإجراء مسح لعنق الرحم للكشف أيضًا عن سرطان عنق الرحم مبكرًا.

- أشعة على الثدى

من المهم إجراء أشعة عادية وباستخدام جهاز (المامو جرام) على الثدى للكشف المبكر عن سرطان الثدى إن وجد، حيث أن المرأة فى مرحلة انقطاع الطمث تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى.

- أشعة لقياس كثافة العظام

قد تعانى المرأة فى سن اليأس من مشكلات وآلام فى العظام خاصة فى الظهر والركبة، لذلك من المهم الخضوع لأشعة لقياس كثافة العظام لتفادى الإصابة بهشاشة العظام.

- تحاليل أخرى تحتاجها المرأة عند بلوغ سن اليأس

يشدد الأطباء فى هذه المرحلة على السيدات ضرورة إجراء الفحوصات بشكل دورى لتفادى الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل تحليل صورة الدم الكاملة لتفادى الإصابة بفقر الدم (الأنيميا).

وتحاليل الدم للكشف عن نسبة الكالسيوم وفيتامين (د)، بجانب إجراء فحص الدم للكشف عن نسبة الكوليسترول وهو مهم للغاية للوقاية من أمراض القلب والجلطات، وكذلك تحاليل الكبد والكلى.