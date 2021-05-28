التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 4:34 مساءً

كشف حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم،في تصريح لصحيفة “الوطن”، عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد وفاة زوجها وإصابتها بفيروس كورونا.

وقال غانم إنه على الرغم من أن آخر مسحتين تم إجراؤهما للفنانة دلال عبدالعزيز كانت نتيجتهما سلبية، إلا أن ذلك لا يعني التعافي الكامل من آثار الإصابة، مشيرا إلى أنها متواجدة حتى الآن في العناية المركزة إذ أنها تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بالفيروس، مضيفا أن كورونا أثرت عليها بشكل كبير.

وتابع غانم، بأن الفنانة دلال عبدالعزيز في مرحلة مستقرة نسبيا لكنها لم تتحسن بعد، مضيفا: “ربنا يتمم شفاها على خير، وادعوا لها بالشفاء العاجل، التنفس مش طبيعي ولكن لا يتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي”.

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد أصيبت بفيروس كورونا، في نيسان الماضي وانتقلت على إثرها للمستشفى قبل أن يصاب زوجها الفنان سمير غانم بكورونا ويرحل عن دنيانا نتيجة تأثره بالمرض، يوم الخميس الماضي، وذلك بحسب صحيفة “الوطن”.