علامات تحذيرية لنقص فيتامين B12… قد تكون غير قابلة للعلاج!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 46 دقيقة

يؤدي فيتامين B12 العديد من الأدوار المحورية في الجسم، ولكن من أهمها المساعدة في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم. وبطبيعة الحال، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات B12 إلى توجيه ضربة مدمرة للجهاز العصبي، والتي يمكن أن تكون آثارها المدمرة دائمة.

وكما توضح NHS، فإن نقص فيتامين B12 يمكن أن يسبب مشاكل عصبية تؤثر على جهازك العصبي، وتشمل:

• مشاكل في الرؤية.

• فقدان الذاكرة – أحد أعراض الخرف أيضا.

• وخز وإبر.

• فقدان التنسيق الجسدي، والذي يمكن أن يؤثر على جسمك بالكامل ويسبب صعوبة في التحدث أو المشي.

• تضرر أجزاء من الجهاز العصبي (اعتلال الأعصاب المحيطية)، وخاصة في الساقين.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية “إذا ظهرت مشكلات عصبية بالفعل، فقد تكون لا رجعة فيها”.

يمكن أن يؤدي النقص الحاد في فيتامين B12 أيضا إلى الاكتئاب العميق والأوهام وفقدان الذاكرة وسلس البول وفقدان التذوق والشم – أعراض فيروس كورونا أيضا – وأكثر من ذلك، وفقا لـ Harvard Health.

وهناك العديد من الأسباب لنقص فيتامين B12، ويتعرض الأشخاص الذين يلتزمون بشكل صارم بنظام غذائي نباتي، لخطر الإصابة بنقص فيتامين B12 أكثر من أولئك الذين يتناولون اللحوم، وذلك لأن الفيتامين يوجد بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة الحيوانية، ويضاف إلى بعض الأطعمة المدعمة، وذلك بحسب “إكسبريس”.