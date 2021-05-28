شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل أنابيب التنفس لمرضى كورونا بالعناية المركزة مبكرًا تقلل فرص بقائهم بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعتى ماكماستر وتورنتو بكندا، إلى أن مرضى فيروس كورونا يقضون حوالي أسبوع أقل في وحدة العناية المركزة إذا تم إدخال أنابيب التنفس بسرعة خلال إقامتهم في المستشفى واحتياجهم لها، حيث نظر الباحثون في ثقب القصبة الهوائية، وهو إجراء يساعد المرضى على التنفس من خلال الأنابيب، وأظهرت النتائج تقصير إقامة مرضى كورونا في وحدة العناية المركزة عندما تم ذلك في غضون أسبوعين من وصولهم.



انابيب التنفس لمرضى كورونا

ووفقًا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية بالإضافة إلى ذلك، لا يشكل الإجراء خطرًا كبيرًا على العاملين في مجال الرعاية الصحية إذا استخدموا معدات الحماية الشخصية، حيث قد يتردد الأطباء في القيام بهذا الإجراء في وقت مبكر من إقامة المريض، على الرغم من ذلك، لأنه لم يُظهر أنه يحسن فرص المريض في العيش لكن البقاء لفترة أقصر في وحدة العناية المركزة لا يزال يوفر الموارد للمريض التالي.

وغالبًا ما يحتاج مرضى كورونا إلى المساعدة في التنفس، لكن الآليات في كيفية قيام الأطباء بذلك يمكن أن تكون معقدة بعض الشيء، نظرًا لأن كورونا هو مرض تنفسي، فإن أحد أكثر المظاهر شيوعًا للحالة الشديدة هو عدم قدرة المرضى على التنفس بمفردهم، يتسبب الفيروس في إفراز المخاط وسوائل أخرى لإغلاق رئتي المرضى، ما يجعل من الصعب مرور الهواء.

ويحتاج العديد من المرضى في وحدات الرعاية الحرجة حتى 70 % منهم وفقًا لإحدى الدراسات إلى جهاز تنفس طبي لمواصلة إدخال الأكسجين إلى رئتيهم تخترق أجهزة التنفس الصناعي حاجز السوائل ويمكن أن تساعد في إزالة العدوى، بعد أسبوعين على جهاز التنفس الصناعي ، يقوم العديد من الأطباء بإدخال أنبوب التنفس في المريض وهذا الإجراء يسمى فغر القصبة الهوائية، يتضمن الإجراء قطع ثقب في رقبة المريض متصل بالقصبة الهوائية وربط هذا الأنبوب بجهاز التنفس الصناعي يساعد على تدفق الهواء بسهولة أكبر إلى الرئتين.

ووفقًا للتقرير فحصت الدراسة الجديدة من باحثين في جامعة ماكماستر وجامعة تورنتو الفوائد التي قد تعود على المرضى من هذا الإجراء، تضمنت هذه الدراسة مراجعة منهجية وتحليل مما يعني أن الباحثين لخصوا النتائج من عدد من دراسات المريض المباشرة تضمنت هذه المراجعة 69 دراسة.

وجد الباحثون أن المرضى الذين تم إدخال أنابيب التنفس كانوا أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة في وحدة العناية المركزة ولكن هناك بعض القيود على هذه النتيجة لأنه لم تكن جميع الدراسات التي تم تلخيصها قابلة للمقارنة بشكل مباشر، والأهم من ذلك وجد الباحثون أن إجراءً سابقًا تم إجراؤه في غضون أسبوعين من وصول المريض أدى إلى إقامة أقصر في وحدة العناية المركزة.

كان المرضى الذين خضعوا لهذا الإجراء السابق خارج وحدة العناية المركزة في أسبوع واحد أقل، في المتوسط ​، من أولئك الذين خضعوا للإجراء في وقت لاحق.

تتعارض هذه النتيجة مع التوجيهات السابقة للأطباء ، والتي توصي بالانتظار لمدة 14 يومًا لإعطاء المريض أنابيب التنفس حتى يتمكن الطبيب من التأكد من أنه يحتاج حقًا إلى مساعدة في التنفس لفترة طويلة من الزمن، حيث دعمت غالبية الدراسات المشمولة في هذه المراجعة إعطاء المرضى أنابيب التنفس في غضون أسبوعين من وصولهم إلى وحدة العناية المركزة، حيث أن مصدر قلق آخر بشأن إجراء أنبوب التنفس ، خاصةً عندما يتم إجراؤه في وقت مبكر يمكن أن يعرض للخطر عمال الرعاية الصحية الذين يعتنون بمرضى وحدة العناية المركزة، أثناء القطع في رقبة المريض أو تحريك جهاز التنفس الصناعي أثناء هذا الإجراء ، ستهرب جزيئات الفيروس التاجي من المري.

هذه عملية أكثر خطورة عندما يتم إجراؤها بعد وقت قصير من وصول المريض إلى المستشفى ، حيث يميل مرضى كورونا إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى خلال الأسبوعين الأولين من مرضهم.

ومع ذلك ، وجد باحثو جامعة ماكماستر وجامعة تورنتو أن الغالبية العظمى من التقارير حول هذا الإجراء لم تحدد أي حالات كورونا في العاملين في مجال الرعاية الصحية، يقترح الباحثون أنه عندما يكون لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية معدات واقية كافية ، يجب أن يكونوا قادرين على القيام بالإجراء دون خوف من الإصابة بأنفسهم حتى لو تم إجراؤه في الأسبوعين الأولين.