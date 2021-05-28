مع ارتفاع الإصابات.. تمديد "طوارئ كورونا" باليابان حتى 20 يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مددت اليابان حالة الطوارئ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في طوكيو و8 محافظات أخرى حتى 20 يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، الجمعة، أن لجنة صحية تابعة للحكومة وافقت على تمديد حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وهيروشيما وهوكايدو وآيتشي وهيوغو وكيوتو وأوكاياما وفوكوكا، بعدما كان من المفترض أن تنتهي مدتها الإثنين المقبل.

وأوضح وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، أن القرار جاء بعد استمرار ارتفاع حالات الإصابة وامتلاء الأسرة بالمصابين في المستشفيات، خاصة في منطقة كانساي.

وشدد على ضرورة اتباع أقصى درجات الحذر وسط تخوفات من انتشار السلالة الهندية في اليابان.