إيطاليا تتيح لقاحات كورونا للجميع في 3 يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الجمعة، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستكون متاحة لجميع الفئات في البلاد من الثالث من يونيو/حزيران المقبل، نقلا عن وثيقة عن مسؤول الطوارئ في البلاد سزار فرانشيسكو فيجليولو، لم يتم نشرها بعد.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الجمعة، نقلا عن وكالة "أنسا" إن الجرعات ستكون متاحة للمواطنين دون 16 عاما.



ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، أنه تم إعطاء 32.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 506 آلاف و971 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 3 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاحات من جرعتين.



وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 21 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.21 مليون إصابة، والوفيات إلى 125 ألفا و793.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و17 أسبوعا.