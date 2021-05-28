شكرا لقرائتكم خبر عن FDA الأمريكية تمنح تصريحا لـ 3 أدوية أحادية النسيلة لعلاج أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) باستخدام ثالث عقار مضاد أحادي النسيلة لعلاج أعراض فيروس كورونا، حيث يُعتقد أن علاجا جديدا قادرا على الحد من حالات دخول المستشفيات لمرضى كورونا والوفيات بنسبة تصل إلى 85%، وهو ينضم إلى عقاقير الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تمت الموافقة عليها أيضًا من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لاستخدامها في مكافحة كورونا، وفقًا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ونقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال، فإن العقار الجديد لن يكون مجانيًا للمستهلكين كما هو الحال بالنسبة للعقارين الآخرين، حيث لا يوجد عقد حالي لشرائه من قبل الحكومة الفيدرالية.



FDA

العلاج الجديد هو ثالث دواء مضاد أحادي النسيلة معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمحاربة فيروس كورونا، ويأتي الدواء الجديد في الوقت الذي تبدأ فيه الإصابات في الولايات المتحدة في الانخفاض.

كانت هيئة الدواء الأمريكية تمت الموافقة على عقار الريمديسفير، وهو دواء مضاد للفيروسات، وديكسميثازون، وهو علاج كورتيزون من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامهما في مكافحة فيروس كورونا.

وتستخدم عقاقير الأجسام المضادة أحادية النسيلة البروتينات المصنوعة في المختبر لمساعدة جهاز المناعة على مكافحة الفيروسات مثل فيروس كورونا، يشك البعض أيضًا في فعالية الأدوية، قائلين إنه لا يوجد الكثير من الأدلة على فعاليتها، قد تكون إضافة دواء علاجي ثالث أمرًا حاسمًا في السيطرة على المراحل النهائية للوباء في أمريكا.

كانت شركة فايزر كشفت عن أنه يمكن الموافقة على لقاح كورونا لجميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين بحلول الخريف، حيث توصي اللجنة الاستشارية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها رسميًا بتناول لقاح كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15عامًا.

أوصت اللجنة الاستشارية لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) بإعطاء لقاح كورونا من شركة فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12و15 عامًا.