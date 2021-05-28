أفكار إعداد البيض يوم الجمعة للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 01:34 مساءً - خيارات إعداد وجبة إفطار من البيض للأطفال، كثيرة جداً، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه يحتوي على مستويات جيدة من الحمض الدهني الأوميغا 3. الذي يعمل على تطوير دماغ الطفل والقدرات المعرفية والإدراكية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. أعدي معنا هذه الأطباق البسيطة في صباح يوم الجمعة، والتي يعشق الأطفال طريقة تقديمها فيقبلون على تناولها بشهية

توست الشمس والجبن الضاحك

توست الشمس والجبن الضاحك

انظري إلى سهولة تحضير هذا الطبق صباح يوم الجمعة، ما عليك إلاّ تشويح شريحة خبز التوست بالقليل من الزبدة، وأن تضعي صفار البيضة فوق الشريحة والمقلاة على نار هادئة، عندما تجف قليلاً أو كثيراً حسب رغبة الطفل، وارسمي حولها أشعة الشمس بالجبن الكريمي، وضعي في الطبق قطعة جبن مشوية وربما القليل من الفطر الطازج، هكذا تجعلين إفطار يوم الجمعة مميزاً.

توست بالطماطم والبيض السائح

توست بالطماطم والبيض السائح

أيضاً شوحي قطعة خبز التوست بالزبدة، وضعي فوقها شرائح من الطماطم، بعدها قطعي البيضة المسلوقة السائحة، وضعيها على جانب شريحة التوست بشكل فني وزيني الطبق بالبصل الأخضر المفروم، والقليل من الفلفل الأسود، لتجعلي إفطار يوم الجمعة مميزاً عند طفلك.

توست بعين واحدة

توست بعين واحدة

يعشق الأطفال فكرة العين الواحدة، فاجعليهم يضحكون عليها في إفطار يوم الجمعة، ضعي شريحتا خبز توست، يمكنك اختيارهما من القمح الأسمر، طبقيهما فوق بعضهما، وضعي بينهما خضراوات ورقية وطماطم، ثم أضيفي البيضة بعد قليها بالزيدة على شكل عين، وزيني الطبق بالبصل المفروم.

البيضتان المقليتان الجاسوستان

البيضتان المقليتان الجاسوستان

ستسمعين ضحكاتهم وهم يتناولون إفطار يوم الجمعة، من هذا الطبق، لذلك تعمدي عندما تقومين بقلي البيضتين، أن تضعي الصفار بشكل جانبي في المقلاة، وأديري البيضة لتضعي البياض في مكان واحد أكثر من الثاني، كرري الطريقة في البيضة الثانية، وضعي البيضتان كالشكل الذي في الصورة، بحيث تجسدان العينين في حالة النظر والمراقبة. ثم اجعلي إفطار يوم الجمعة مميزاً بإضافة القليل من البصل الأخضر وبذور الشيا إلى وجبة البيض.

بيض يوم الجمعة المسلوق

بيض يوم الجمعة المسلوق

الطبق بسيط، وهو للأطفال الذي يعشقون البيض مسلوقاً، دعي الكبار يشاركوهم بتناوله يوم الجمعة، قومي بسلق كمية من البيض جيداً، ثم اقسميها إلى أنصاف، وصفيها بشكل جمالي كما في الصورة، وزينيها بعروق البقدونس، يمكنك تقديمها مع شرائح الطماطم وحبات الزيتون.

أومليت حياتي بالخضار

أومليت حياتي بالخضار

لا شيء أروع من إيقاظ الأطفال يوم الجمعة على رائحة الأومليت، وما عليك إلا أن تخفقي 4 بيضات ثم ضعي المزيج المملح والمضاف إليه بهارات حسب الرغبة، في مقلاة مع القليل من الزبدة، خففي النار، وضعي الغطاء على المقلاة، راقبي البيض إذا جف ثم اقلبيه على طبق ثم أعيدية إلى المقلاة على الجهة الثانية، بعد الاستواء اطويه على شكل جيب في الطبق وضعي في الخضراوات التي يحبها أطفالك، يمكنك تقديمه إلى جانب شريحة خبز مع سمك السلمون.

عزيزتي الأم أجمل ما يمكنك فعله هو مشاركة الأطفال لك في المطبخ لإعداد البيض يوم الجمعة