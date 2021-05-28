هل تكتم البنات الصغيرات السر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 01:34 مساءً - الأسرار هي أمانة لدينا يضعها الآخرون، ولأنها أمانة فيجب أن نحافظ عليها، ولذلك فمن السلوكيات التي يجب أن تعلميها لطفلتك الصغيرة أن تكتم الأسرار، سواء أسرار البيت أو الأسرار التي تعرفها عن الآخرين، ولذلك تساعدك المرشدة التربوية سهى عبادة، في التعرف على خطوات تعليم الطفلة في سن مبكرة حفظ الأسرار كالآتي.

ما هي مخاطر البوح بالأسرار؟

مخاطر البوح بالأسرار

يجب عليك عزيزتي الأم أن تعلمي طفلتك أن البوح بالأسرار قد يؤدي لمشاكل كبيرة بين الناس، وبين الاهل خصوصاً.

الأسرار أمانة، ومن أيات النفاق عدم حفظ الأمانة ويجب أن نحفظها لأنها تقي من النفاق.

الأسرار التي نبوح بها قد تعرض بيوتنا لخطر السرقة مثلاً.

وعدم حفظ الأسرار تنشىء الشخص ضعيف الشخصية ومن السهل السيطرة عليه وعلى طريقة تفكيره.

أسباب عدم حفظ طفلتك للأسرار

الخلافات الأسرية

اهمال الوالدين لتعليم الطفلة لقيمة الأمانة منذ الصغر.

المشاكل الأسرية بين الوالدين، مما ينشيء الطفلة في بيئة لا تستقر ولا تعرف الخصوصية، فالجميع من الاهل والأقارب والجيران يتدخلون في أدق أسرار البيت، ويعرفون اسراره، ولذلك فمن الطبيعي أن تنشأ طفلتك وهي لا تعرف الحفاظ على سر في بيتك.

مرور طفلتك بمشكلة نفسية تجعلها تتحدث بأسرار البيت بعفوية.

شعور طفلك بالتهميش يجعله فاشياً للأسرار لكي يلفت الانتباه.

وشعور طفلك بعد المسئولية تجعله يفتح أسرار البيت سواء المعنوية، أو المادية مثل تسريب المال والطعام والأدوات.

خطوات تحفظ بها طفلتك الأسرار

تحدثي مع طفلتك عن أهمية الأسرار

تحدثي مع طفلتك عن فضيلة الأمانة على الدوام.

قومي بسرد القصص على مسامعها عن الأمانة وحفظ السر، والتراث يمتلىء بهذه النماذج المضيئة.

كوني قدوة لطفلتك في حفظ الأسرار.

وعلميها أن الدين هو دين العمل وليس القول، ومن صفات المؤمن القوي القويم هو حفظه للأمانة، والأمانة ليست دائماً تكون شيئاً مادياً بل في بعض الأحيان قد تكون معنوية وهي الأسرار.

لا تتحدثي عن أسرار أسرية وزوجية أكبر من سن طفلتك أمامها فقد ترددها وهي لا تدرك خطورتها.

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