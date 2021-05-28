تخسيس الارداف في 10 ايام برجيم الكوسا

بيروت - نادين محمد - من المفيد جداً تطبيق طريقة رجيم الكوسا والنعناع لتخسيس الارداف. فمن الممكن في هذه الحالة الحصول على النتيجة في 10 ايام فقط. ومن اجل هذا من المهم تطبيق البرنامج بدقة ومن دون اخطاء. وبعد انتهاء مدة الرجيم من المهم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام من اجل الحفاظ على وزن صحي وقوام متناسق. وقبل هذا من المهم تعلم طريقة رجيم الكوسا والنعناع لـ تخسيس الارداف.

طريقة الرجيم

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من السهل جداً تطبيق رجيم الكوسا والنعناع لتخسيس الارداف وخسارة ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات في 10 ايام. يكفي لهذه الغاية اتباع هذا البرنامج اليومي.

الفطور. كوب من عصير النعناع وبعد 15 دقيقة يمكن تناول كوب من الحليب خالي الدسم، قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء من دون دسم او بيضتين مسلوقتين من دون اضافة الملح.

الغداء. كوب من عصير النعناع، طبق متوسط الحجم من الكوسا المسلوق او المطهو على البخار من دون اضافة الملح، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون جلد ومن دون اضافة اي مواد دهنية، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على الخضار يحتوي على الجزر والشمندر والبطاطا.

وجبة خفيفة. حبة تفاح متوسطة الحجم، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى والخالي من الدسم.

العشاء. كوب من عصير النعناع، قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي، طبق كبير من الكوسا المشوي من دون اضافة المواد الدهنية.

قبل النوم بنحو ساعتين. يمكن تناول كوب من اللبن الزبادي منزوع الدسم والخالي من السكر مع بضع نقاط من عصير الليمون.

طريقة تحضير عصير النعناع

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المقادير



ليتر من ماء الشرب

باقة من النعناع

حبة ليمون

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الطريقة



1 يتم غسل اوراق النعناع جيداً ونزعها عن الخصون.

2 يتم غسل حبة الليمون وتقطيعها الى شرحات.

3 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

4 تضاف اليه اوراق النعناع وشرحات الليمون.

5 يترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

6 ينزع الخليط عن النار ويوضع في الخلاط حتى يتحول الى مزيج.

7 تتم تصفية المزيج واضافة ملعقة طعام من العسل اليه وتناوله في الاوقات المحددة من برنامج الحمية. ويشار الى انه يمكن تطبيق هذه الطريقة لتخسيس الارداف لعشرة ايام فقط مرة كل 3 اشهر لأن اصنافه تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. كما ان اتباعها لمدة طويلة يمكن ان يسبب حدوث النقص في بعض المغذيات. وبالتزامن مع ذلك من المهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي لمدة ساعة واحدة 3 مرات اسبوعياً او 30 دقيقة يومياً.

فوائد النعناع للتخسيس

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من المهم اذاً اتباع طريقة رجيم الكوسى والنعناع لتخسيس الارداف في 10 ايام فقط. فالنعناع يحتوي على الكثير من الفوائد في هذا السياق.

- يحفز تناوله زيادة افراز الغدد اللعابية للعاب وهذا ما ينشط عمل الانزيمات الهضمية المختلفة.

- يساعد على حرق الدهون وعلى استهلاك نحو 2800 سعر حرارية اسبوعياً.

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- يمكن الاستعانة برجيم يعتمد عليه من اجل الحد من ترهل العضلات في مناطق مختلفة من الجسم.

- يمكن تناوله ان يكبح الشهية وان يحد من الرغبة في الاكل وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- يمكنه المساعدة على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. ولهذا يشكل تناوله امراً اساسياً اثناء اتباع طريقة رجيم الكوسى والنعناع لتخسيس الارداف وخسارة الوزن.

