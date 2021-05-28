تايلاند تعتمد لقاح "سينوفارم" للاستخدام الطارئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول كبير في تايلاند إن إدارة الغذاء والدواء بالبلاد اعتمدت، الجمعة، لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.

وأضاف بايسان دانكوم المسؤول في وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي: "وافقت إدارة الغذاء والدواء على لقاح سينوفارم"، وبهذا يكون خامس لقاح لمرض كوفيد-19 توافق عليه تايلاند.



وأعلنت أكاديمية تشولابورن الملكية التي تشرف عليها الأميرة تشولابورن شقيقة ملك البلاد، الجمعة، أنها تعتزم استيراد مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" ومن المقرر أن تصل في يونيو/حزيران.

وقال نيتي ماهانوندا، الأمين العام للأكاديمية، في إفادة صحفية: "وفقاً لترتيباتنا اتفقنا على مليون جرعة في يونيو".

