شكرا لقرائتكم خبر عن داء الرشاشيات .. إصابة فطرية جديدة تظهر بالهند بعد الفطر الأسود والأبيض والأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع تايمز أوف أنديا الهندى، عن اكتشاف حالات إصابة بداء الرشاشيات وهى إصابة فطرية جديدة، وذلك بعد انتشار معدلات الإصابة بالفطريات المخاطية السوداء والبيضاء والصفراء، فحتى الآن تم الإبلاغ عن أكثر من 11ألف حالة من الفطريات السوداء الأماكن الأكثر تضررًا بها هي ماهاراشترا وجوجارات بينما تشهد ولاية جوجارات ارتفاعًا في حالات الإصابة بالفطريات السوداء، أبلغ الأطباء في فادودارا عن 8 حالات إصابة بعدوى فطرية جديدة تسمى داء الرشاشيات.



داء فطرى جديد

ووفقًا للتقرير، تمامًا مثل الفطريات السوداء، تظهر الإصابة بداء الرشاشيات لدى الأشخاص الذين تعافوا مؤخرًا من فيروس كورونا، حيث أبلغت ولاية فادودارا عن 262 حالة جديدة من الفطريات السوداء وثماني حالات جديدة من داء الرشاشيات تم إدخال جميع المرضى الثمانية إلى المستشفى.

ما هي الإصابة الفطرية لداء الرشاشيات؟

وتتم ملاحظة الإصابة بداء الرشاشيات الرئوي لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة على الرغم من أن داء الرشاشيات الجيوب الأنفية الرئوي، الذي يتم ملاحظته الآن في مرضى كورونا، نادر الحدوث، يقول الخبراء إن داء الرشاشيات ليس مميتًا مثل الإصابة الفطرية السوداء، لكنه أيضًا يمكن أن يكون قاتلًا.

يُعزى ارتفاع حالات الإصابة الفطرية المختلفة بين مرضى كورونا إلى استخدام المنشطات وضعف المناعة، يقال أيضًا أن المياه غير المعقمة المستخدمة في ترطيب إمدادات الأكسجين مسؤولة عن حدوثها، كما يعد الاستخدام غير العقلاني لأدوية الكورتيزون في علاج كورونا أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع حالات الفطريات السوداء وبالتالي، يتم تحذير العاملين في مجال الصحة من استخدام الكورتيزون بحذر تام وعدم المبالغة في استخدامها.