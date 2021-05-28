شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لحماية طفلك من الأمراض المعدية.. منها المشروبات الدافئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع " the health" الطبى أن أبرز الأمراض المنتشرة فى الشتاء، هى نزلات الجهاز التنفسى والتهاب الحلق واللوزتين والشعب الهوائية والتهابات الجهاز التنفسى، ولابد من اتباع عدد من المعايير لتجنب الإصابة بها خاصة عند الأطفال الذين تقل لديهم قوة الجهاز المناعى لمقاومة الأمراض.

وأضاف التقرير المنشور على الموقع، أن هناك عددا من الخطوات التى يجب اتباعها لتجنب إصابة الطفل بالأمراض ومنها الابتعاد عن أى مريض مصاب، استخدام الأدوات الشخصية للفرد الواحد فقط وعدم استخدامها مع الآخرين ، وضع الطفل فى أماكن جيدة التهوية، واتباع الوضع الصحيح للرضاعة حتى لا يصاب الطفل بالتهاب الأذن الوسطى، بالاضافة إلى منح التطعيمات للطفل فى العامين الأولين من عمره مثل تطعيمات الإنفلونزا وتطعيم الالتهاب الرئوى.

ونصح التقرير المنشور على الموقع الأمهات بأخذ المزيد من الاحتياطات لرعاية الطفل من الاصابة بالأمراض قبل موجات الطقس المتقلبة ومنها :

1 ارتداء الطفل لطبقات من الملابس على جسده والتأكد من تغطية الرأس والرقبة واليدين، حيث إن ملابس الرضع والأطفال الصغار تزيد طبقة أكثر من الكبار .

2 الحذر من مخاطر الملابس التى تحتوى على الخيوط، حيث يمكن للأوشحة والخيوط خنق الأطفال الصغار.

3 التحقق من دفء الطفل، من خلال تغيير الملابس فورا فى حالة البلل أو فى حالات الملابس الباردة نتيجة الشتاء أو غيرها.

4 استخدام واقيات الشمس من القبعات والكريمات فى الشتاء أيضا، حيث من الممكن أن تصدر أشعة فوق بنفسيجية تضر بالجلد.



ارتداء القبعات

5 منع نزيف الأنف إذا كان الطفل يعانى من نزيف الأنف فى الشتاء، لابد من استخدم مرطب هواء بارد فى غرفته مع قطرات الأنف المالحة التى تساعد على إبقاء أنفهم رطبة.

6 تقديم المشروبات الدافئة باستمرار للأطفال، لضخ المزيد من الدورة الدموية التى تمنع تعرضهم للجفاف .

7 متابعة علامات الخطر على الطفل فى حالة إصابته بأى من الأمراض، مثل علامات شحوب الجلد، أو تغير لونه إلى الرمادى، أو بثور على الجلد، بالإضافة إلى ملاحظة انخفاض درجات الحرارة وارتجاف الجسم وتقديم الاسعافات الأولية سريعا.