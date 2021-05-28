شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب زيادة الوزن أثناء فترة الحيض.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلاحظ كثير من النساء زيادة مفاجئة في الوزن مع اقتراب موعد الدورة الشهرية، وزيادة الوزن في فترة الحيض لا تعني أنكِ قد اكتسبت دهوناً إضافية، فهو مجرد احتباس للماء يحدث بسبب التغير في مستوى الهرمونات والإفراط في تناول الأطعمة المالحة وغير الصحية، وزيادة وزن الماء مؤقتاً ويمكن فقدانها مرة أخرى خلال أسبوع بعد انتهاء دورتك الشهرية.

نصائح لتجنب زيادة الوزن أثناء فترة الحيض

1- تحكمي في شهيتك لتناول أطعمة غير صحية

تكتسب معظم النساء 1 إلى 2 كيلوجرام من وزن الماء قبل الدورة الشهرية يحدث هذا بسبب ارتفاع مستوى هرمونات الدورة الشهرية والرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية قبل الدورة الشهرية.

غالبًا ما تزيد التقلبات المزاجية الشديدة قبل الدورة الشهرية من الرغبة في تناول الأطعمة الدسمة والمالحة بينما لا يمكنك فعل أي شيء حيال الهرمونات، يمكنك بسهولة التحكم في شهيتك عن طريق زيادة تناول الأطعمة الصحية.

2- ترطيب الجسم

يمكن أن يكون الجفاف سببًا آخر لاحتباس الماء في الجسم عندما لا تشربى الكثير من الماء في يوم واحد ، يبدأ جسمك في الاحتفاظ بالسوائل، علاوة على ذلك ، عندما تأكلين الكثير من الأطعمة المالحة ، فأنت بحاجة إلى شرب المزيد من الماء لطرده من نظامك.

حاولي شرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء في اليوم يمكنك أيضًا تضمين ماء جوز الهند المنقوع في نظامك الغذائي.

3- ابقِ على المسار الصحيح

يجب ألا تتخلى عن هدفك في إنقاص الوزن، خلال أسبوع قبل الدورة الشهرية ، يحرق جسمك سعرات حرارية أكثر بنسبة 10 % من المعتاد لذا حاولي التمسك بهدفك عن طريق تناول نفس الكمية من السعرات الحرارية دون أي زيادة.

4- ممارسة الرياضة بانتظام

من المعتقد على نطاق واسع أن النساء يجب ألا يمارسن الرياضة أثناء الدورة الشهرية، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشنجات مفرطة، لكنها في الواقع العكس تماما إذا كنتِ تشعرين بالألم فيمكنك ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي أو اليوجا يمكن أن تساعد هذه التمارين منخفضة التأثير في تقليل تقلصات الدورة الشهرية وتحسين الحالة النفسية.