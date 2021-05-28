معتقدات خاطئة عند النساء بشأن العناية بالبشرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 11:12 صباحاً - تؤمن بعض النساء بمعتقدات خاطئة موروثة عن أهلها أم مكتسبة من محيطها حول العناية بجمال البشرة، من دون التأكد من صحتها ومدى تأثيرها على مظهرهن. إليكم بعض المعتقدات الخاطئة:

من الأفضل شراء منتجات باهظة الثمن للعناية ببشرتك

توضح الدكتورة لي أن المنتجات باهظة الثمن ليست أفضل دائماً للحصول على نتائج جيدة على البشرة، والمعيار الأهم هو المكونات التي تدخل في تركيب هذه المنتجات وملاءمتها للبشرة.

حب الشباب يختفي مع التقدم بالعمر

يتخلص بعض الناس من حب الشباب، لكن هذا ليس صحيحًا بالنسبة للجميع، ويمكن أن يحدث حب الشباب في أي عمر ولكنه عادة ما يكون بسبب العوامل الهرمونية.

وأوضحت الدكتورة لي: “على الرغم من أن حب الشباب شائع في سن المراهقة جدًا – يشكو 80 في المئة من المراهقين من حب الشباب – ويميل إلى التحسن مع تقدم العمر، تجد العديد من النساء أن هذا لا يحدث، ويستمر حب الشباب لديهن حتى بعد الأربعين”.

البشرة الدهنية لا تحتاج إلى مرطب

تقول الدكتورة لي “هذا شيء غالبًا ما يسبب الارتباك. تعني البشرة الدهنية أن الجلد ينتج الكثير من الزيت الطبيعي، لكن هذا يختلف عن درجة ترطيب الجلد – وهي كمية احتباس الماء في الجلد”.

وفي الواقع، إن تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية يزيد من قدرة الجلد على فقدان الماء والجفاف أكثر، وحقيقة أن البشرة دهنية، لا يعني أنها لا تحتاج إلى ترطيب.

لا يجب تطبيق واقٍ شمسي إذا كان كريم الأساس يحتوي عامل وقاية

يجب كل صباح وضع واقٍ من أشعة الشمس فوق البنفسجية على بشرتك، ولا يمكنك الاعتماد فقط على عامل الحماية من الشمس الخاص بكريم الأساس، حيث يقدم حماية ضئيلة للغاية بالمقارنة مع الواقي الشمسي.

قلة النوم هي سبب ظهور الهالات السوداء تحت العين

هناك القليل من الأدلة العلمية على أن الهالات السوداء تحت العينين ناتجة عن قلة النوم، وترجع إلى ترسب صبغة الميلانين في الجلد الرقيق والأكثر حساسية تحت العينين، وتميل إلى أن تزداد سوءًا مع تقدم العمر بسبب ترهل الجلد وفقدان الدهون تحت الجلد.

أنت بحاجة إلى كريم مضاد للتجاعيد في عمر معين

عندما تصل النساء إلى منتصف العشرينات من العمر بشعرن بحاجة إلى وضع كريم للتجاعيد تحت العينين، ولكن الخبراء ينفون وجود عمر محدد لاستخدام هذا الكريم، ويمكن استخدام الكريمات التي تحتوي على الريتينول أو فيتامين C من عمر 18 عاماً.

تناول الشوكولا يسبب الاندفاعات الجلدية

لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يربط تناول الشوكولا بظهور البثور والاندفاعات الجلدية، لكن الدكتورة لي تقول إن بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والتي تحرر الطاقة بسرعة مثل البسكويت والكيك وربما الشوكولا يمكن أن تساهم في ظهور البثور.

استخدام مساحيق التجميل يومياً مضرّ بالبشرة

توضح الدكتور لي أن وضع مساحيق التجميل يومياً لا يضر بالبشر طالما تم اتباع بعض القواعد الأساسية، مثل اختيار مساحيق التجميل المناسبة لنوع البشرة، وتنظيف البشرة بشكل جيد قبل النوم، وعدم مشاركة أدوات ومساحيق التجميل مع الآخرين.