تجربتي السهلة مع عصير الرمان لبطن مسطح

بيروت - نادين محمد - لأنها نجحت اريد ان اكشف سر تجربتي مع عصير الرمان لبطن مسطح. فالكثيرات يبحثن عن اكثر الطرق سهولة من اجل خسارة الوزن و ازالة الكرش. فمن الممكن في هذه الحالة تطبيق حمية قاسية او طويلة الامد. لكن من الممكن ايضاً الاكتفاء باتباع نظام غذائي صحي مع التركيز على مكون واحد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ولهذا السبب ومنعاً لشعوري بالحرمان، قررت خوض تجربتي مع عصير الرمان للحصول على بطن مسطح.

الفوائد

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قبل ان ابدأ تجربتي مع عصير الرمان للحصول على بطن مسطح، اطلعت على الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها عصير الرمان.

1 الحد من ارتفاع مستوى الدهون في الجسم بفعل الحد من مقاومة الانسولين. والسبب انه يحتوي على عدد كبير جداً من مضادات الاكسدة التي يمكنها ايضاً ان تنقيه من السموم.

2 يساهم تناول هذا العصير في تعزيز الشعور بالشبع. فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف الغذائية التي تساعد على الاحساس بالامتلاء. وهذا يعني انه يكبح الجوع والرغبة في الاكل وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية اليومية.

3 يساعد على الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. وهذا يعني انه يساهم في الحفاظ على صحة القلب والشرايين ايضاً.

4 يمكن ان يشكل البديل الصحي للعصائر الصناعية وللمشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

5 يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم لكي يقوم بوظائفه الحيوية. ومن هذه العناصر الكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم.





تجربتي

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قررت خوض تجربتي مع عصير الرمان للتنحيف والحصول على بطن مسطح لأنني كنت اعاني من بروز الكرش ومن تجمع الدهون الضارة في منطقة الخاصرتين لدي. وبالطبع لم اكن اتبع نظاماً غذائياً وحياتياً صحياً حيث كنت اتناول المأكولات الغنية بالدهون والسكر كما لم اكن امارس التمارين الرياضية.

ومن اجل التخلص من هذه المشاكل قررت اتباع حمية صحية وتعرفت على فوائد عصير الرمان الكثيرة. وهكذا بدأت اتناول كمية اقل من الطعام الخالي من السكريات والدهون. كذلك بدأت امارس رياضة المشي لمدة نصف ساعة يومياً. وتمكنت من خسارة الوزن في المنطقة الوسطى من جسمي في اقل من شهرين.

ولهذا كنت ابدأ كل وجبة صحية بتناول كوب من عصير الرمان الطبيعي الطازج. كما انني حرصت على تحضير الطعام بنفسي بإحدى طريقتين الشواء او السلق وبالطبع مع كمية قليلة جداً من الملح.

البرنامج



الفطور لكل يوم. كوب من عصير الرمان، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة.

اليوم الاول

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الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي او من الدجاج المسلوق من دون ملح، سلطة تحتوي على الخس والخيار والطماطم والفليفلة، كوب من عصير الرمان.

العشاء. قطعة صغيرة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والخالي من السكر، بيضتان مسلوقتان من دون ملح.

اليوم الثاني



الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون ومن دون ملح، طبق من السلطة، كوب من عصير الرمان.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الجبنة الخالية من الدسم، قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير الرمان.

اليوم الثالث



الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من السلطة، كوب من عصير الرمان.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر والدسم.

اليوم الرابع



الغداء. قطعة من فيليه السمك المشوي او من التونة مع القليل من عصير الليمون، كوب من عصير الرمان.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من الخضار المشوية، كوب صغير من عصير الرمان.

اليوم الخامس



الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون او ملح، طبق من السلطة المشكلة، كوب من عصير الرمان.

العشاء. طبق من السلطة المشكلة، كوب من عصير الرمان.

اليوم السادس

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الغداء. طبق من الخضار المشوية، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المسلوق او المشوي من دون دهون، كوب من عصير الرمان.

العشاء. طبق من الخضار المشوية، حبة بطاطا مسلوقة متوسطة الحجم، كوب من عصير الرمان.

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اليوم السابع



الغداء. قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي، طبق سلطة، كوب من عصير الرمان.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من الخضار المشوية مثل الكوسى والجزر، كوب صغير من عصير الرمان. وهكذا تمكنت من خلال تجربتي مع عصير الرمان من الحصول على بطن مسطح مع خسارة 5 كيلوغرامات.





