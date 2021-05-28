المكسيك تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المكسيك، الخميس، أنها رخصت الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة "جونسون آند جونسون" عملاق صناعة الأدوية الأمريكية.

وقالت اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية "كوفيبريس"، إنها رخصت لقاحات "جونسون آند جونسون" للاستخدام الطارئ في أعقاب أراء متعددة لخبراء.



وغرّد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عبر "تويتر": "بداية من اليوم فإن المكسيك لديها خيار إضافي آخر للقاح مضاد لكوفيد-19".

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز-جاتيل": "هناك دائماً أخبار جيدة بالحصول على المزيد من التراخيص للقاحات آمنة وفعالة بجودة عالية".

وكانت "كوفيبريس" قد رخصت سابقاً باستخدام لقاحات "أسترازينيكا"، و"فايزر/بيونتيك"، والروسي "سبوتنيك- في" والهندي "كوفاكسين"، واللقاحات التي طورتها الشركات الصينية كانسينو وسينوفاك.

وتلقت المكسيك يوم الخميس 2.2 مليون جرعة من لقاح "أسترازينكيا" من خلال برنامك كوفاكس لعدالة توزيع لقاح كورونا علاوة على 585 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، وفقاً لوزارة الصحة في البلاد.

وكانت المكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية تبدأ في حملة التطعيم خلال أعياد رأس السنة.

وتم تقديم 28.5 مليون جرعة لقاح حتى الآن، وحصل 20 مليون مواطن على الأقل عل جرعة واحدة من اللقاح من بين إجمالي السكان البالغ عددهم 127 مليون نسمة تقريباً.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتجاوزت بالفعل رقم 200 ألف حالة وفاة رسمياً في مارس/أذار الماضي.

وسجلت المكسيك 240 ألف حالة وفاة تقريباً وأكثر من 2.5 مليون إصابة منذ بداية الجائحة.