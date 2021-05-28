كورونا حول العالم.. تراجع إصابات الهند وارتفاع قياسي في الأرجنتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 168.73 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و653063.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

7 إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البلاد سجلت سبع إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"، الخميس، هبوطاً من 19 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الإصابات دون أعراض، التي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 26 من 22 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 91045 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.





أدنى مستوى لإصابات الهند منذ أبريل

سجلت الهند، الجمعة، 186364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ 14 أبريل/نيسان، بينما سجلت 3660 وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 27.56 مليون، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 318895، بحسب بيانات وزارة الصحة.





ارتفاع قياسي بإصابات الأرجنتين

سجلت الأرجنتين رقماً قياسياً في حالات الإصابة اليومية الجديدة بـ"كوفيد-19" بلغ 41080 حالة، الخميس، وسط موجة ثانية من الإصابات‭‭ ‬‬جعلت البلاد واحدة من أكثر دول العالم تضرراً.

وسجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة حتى الآن إجمالي ثلاثة ملايين و663215 إصابة و76135 وفاة، وفقاً للبيانات الرسمية.

وبدأت الأرجنتين، السبت، إغلاقاً صارماً لمدة تسعة أيام للسيطرة على تفشي الفيروس، لكن تنفيذ برنامج التطعيم أبطأ مما وعدت به حكومة يسار الوسط التي يتزعمها الرئيس ألبرتو فرنانديز.

وتشمل تدابير الإغلاق الحالية تعليق الدراسة في المدارس وحظر التجول الليلي، بينما تعمل المطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية فقط.





3050 إصابة جديدة بالمكسيك

أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة الصحة في المكسيك، الخميس، أن البلاد سجلت 3050 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و429 وفاة بمرض "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و405772 والوفيات إلى 222661.

وتقول الحكومة إن الأعداد الحقيقية للحالات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.



