شكرا لقرائتكم خبر عن التمر مفيد لصحة طفلك .. يحسن الهضم ويقوى العظام والأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمر من الفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، وكان من أهم العناصر الموجودة على مائدة شهر رمضان الكريم، والتي لابد أن تظل مستمرة حتى بعد انتهاء الشهر نظرا لفوائده على الصحة، وخاصة على الأطفال وصغار السن، فهو يحتوى على الكربوهيدرات والألياف والبروتين وفيتامين ج والمنجنيز والماء والقليل من الدهون.

وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فأن التمر خالي من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم لذلك فهو مصدر جيد للألياف للجسم.

ومن أبرز الفوائد الصحية لتناول الأطفال للتمور

1.يحسن الصحة ولنمو العظام

يحتوى التمرعلى حوالي 140 ملليجرام من محتوى البوتاسيوم، التي يمكن أن يزيد من كثافة العظام عن طريق تقليل كمية الكالسيوم التي تتخلص منها الكلى.

2. يساعد على مناعة الأطفال

أحد فوائد التمر للأطفال هي المساعدة في تناول كمية كافية من الفيتامينات وزيادة قوتهم المناعية، لأنه غني بفيتامين سي ، ب 1 ، ب 3 ، ب 3 إلى ب 5 وهي فيتامينات مفيدة جدًا لقدرة الأطفال المناعية.

3. يحسن الهضم

يحتوي التمرعلى الألياف، والذى يمكن أن يساعد في جعل عملية الهضم أكثر سلاسة، لذا يجب على طفلك تناوله يوميا.





4. يمنع مرض السكري

يحتوى التمر على الفلافونويد الذى يحافظ على مستويات السكر في الدم بالجسم، حيث يتم معالجة محتوى السكر في التمر من قبل الجسم لفترة أطول، لذلك فهو آمن للاطفال.

5. تقوية الأسنان

تضمين التمر ضمن حصة طفلك اليومية من الطعام يعمل على تقوية أسنانه، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، حيث يمكن أن يكون التمر حافزًا حتى تصبح أسنان الأطفال أكثر كثافة وقوة .

6. زيادة الشهية

يسهم التمر في فتح شهية الأطفال الذين يعانون من النحافة ويساعدهم في دعم مراحل النمو .