شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطورون تركيبة بروبيوتيك ذات فاعلية عالية ضد أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق من العلماء مؤخرًا تجربة سريرية لتقييم ملامح السلامة والفعالية لتركيبة بروبيوتيك جديدة على مصابى فيروس كورونا المصحوبين بأعراض الشديدة، وجاء فى النتائج المنشورة على موقع "medRxiv" وفقا لتقرير موقع "ميديكال"، أن تركيبة البروبيوتيك فعالة للغاية فى تقليل شدة الأعراض لدى مرضى كورونا دون التسبب فى أى أحداث سلبية.



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ويهاجم فيروس كورونا فى المقام الأول الجهاز التنفسى العلوى ثم ينتشر لاحقًا إلى الجهاز التنفسي السفلي، مما يتسبب في مضاعفات تنفسية خفيفة إلى شديدة.

وفي نسبة كبيرة من مرضى كورونا، وجد أن الفيروس يسبب التهابات الجهاز الهضمى التى تتجلى فى الغثيان والقيء والإسهال، ويشير هذا إلى وجود محور اتصال بين القناة الهضمية والرئة لدى مرضى كورونا.

ومن المعروف أن البروبيوتيك هى كائنات دقيقة حية لها فوائد صحية معروفة، وقد أكدت بعض الدراسات أن البروبيوتيك يمكن أن يكون مفيدًا في التهابات الجهاز التنفسي الخفيفة، مثل نزلات البرد.

وأكثر أنواع البروبيوتيك شيوعًا هى بكتيريا حمض اللاكتيك، والتى يعرف أنها تلعب دورًا فى الحفاظ على ميكروبيويا الأمعاء.

وفي الدراسة الحالية، قام العلماء بتقييم سلامة وفعالية تركيبة بروبيوتيك جديدة في مصابى كورونا، وأجريت الدراسة على 150 مريضًا يعانون من أعراض الإصابة بعدوى كورونا من قبل RT-PCR.

وطُلب من المشاركين تناول كبسولة بروبيوتيك نشطة مرة واحدة يوميًا لمدة 30 يومًا متتاليًا، وتم أيضًا تضمين مجموعة عولجت بدواء وهمى من 150 مريضًا من كورونا كعناصر تحكم تجريبية.

ومقارنة بـ 28% فقط من المرضى في مجموعة الدواء الوهمي ، لم يدخل حوالي 53٪ من المرضى المستشفى كما لم يدخلوا العناية المركزة.

وأبلغ المرضى في مجموعة الكائنات الحية المجهرية عن تعافيهم بشكل أسرع من الأعراض ، بما في ذلك الحمى والسعال والصداع وآلام الجسم وضيق التنفس.