شكرا لقرائتكم خبر عن ما حمى الضنك؟ تعرف على أبرز علامات الإصابة بها والوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمى الضنك مرض تسببه عائلة من الفيروسات التى تنتقل عن طريق بعوض الزاعجة، وتشمل أعراض حمى الضنك آلامًا شديدة فى المفاصل والعضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والصداع والحمى والإرهاق والطفح الجلدى، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على حمى الضنك وأبرز علامات الإصابة وطرق الوقاية، وفقاً لموقع "medicinenet".

ما أعراض وعلامات حمى الضنك؟

تبدأ حمى الضنك بأعراض غير محددة تشبه أعراض الأنفلونزا من قشعريرة وصداع وألم فى مؤخرة العين قد يتفاقم عند تحريك العينين وفقدان الشهية والشعور بالتوعك والتعب وآلام أسفل الظهر.

يحدث ألم فى الساقين والمفاصل خلال الساعات الأولى من المرض.

ترتفع درجة الحرارة بسرعة تصل إلى 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية)، مع معدل ضربات قلب منخفض نسبيًا (بطء القلب) وانخفاض ضغط الدم.

يتزايد احمرار العين.

يظهر طفح جلدى وردى فاتح أو شاحب على الوجه ثم يختفى، وغالبًا ما تتورم الغدد الليمفاوية في الرقبة والفخذ.

تستمر الحمى الشديدة وعلامات حمى الضنك الأخرى لمدة 2 إلى 4 أيام ، يتبعها انخفاض سريع في درجة حرارة الجسم (defervescence) مع التعرق الغزير.

ويسبق هذا فترة ذات درجة حرارة طبيعية يستمر لمدة يوم تقريبًا، يلى ذلك ارتفاع سريع ثانٍ فى درجة الحرارة.

يظهر طفح جلدى مميز مثير للحكة (بقع حمراء صغيرة تسمى نمشات) مع الحمى وينتشر من الأطراف لتغطية الجسم بالكامل باستثناء الوجه.

س: ما طرق علاج حمى الضنك؟

حمى الضنك تحدث بسبب فيروس، ولا يوجد دواء أو مضاد حيوى محدد لعلاجه بالنسبة لحمى الضنك النموذجية، يتم توجيه العلاج نحو تخفيف الأعراض (علاج الأعراض).

يمكن لمستخلص أوراق البابايا أن يعالج ويخفف أعراض حمى الضنك.

تستمر المرحلة الحادة من المرض المصحوب بالحمى وآلام العضلات من أسبوع إلى أسبوعين.

س: هل توجد طرق للوقاية من حمى الضنك؟

تتطلب الوقاية من حمى الضنك السيطرة على البعوض الحامل للفيروس المسبب لحمى الضنك أو استئصالها.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على Dengvaxia، وهو لقاح لحمى الضنك، فى مايو 2019 لاستخدامه فى المناطق الموبوءة بحمى الضنك.