خبير بريطاني يحذر من “تحورات خارقة” لكورونا..

المناطق - الرياض

حذّر خبير بريطاني من ظهور “تحورات خارقة” لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه يتطور باستمرار بشكل لا يمكن توقعه.

وحسب “العربية.نت” قال رافي غوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة كامبريدج، بأنه ومع حصول عدد كبير من الأشخاص حول العالم على اللقاحات المضادة للمرض، إلا أن الفيروس سيحاول أن يصبح أكثر كفاءة في انتقاله. لافتا إلى أن كورونا بات يتطور باستمرار وبشكل لا يمكن التنبؤ به.

وأشار إلى أن الحل أمام هذه التطورات يكمن بالضغط على مطوري اللقاحات لإنتاج عينات جديدة تتماشى مع النسخ المطورة من الفيروس، ليكون أمامنا حلول نستعد من خلالها للمستقبل.