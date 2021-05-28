شكرا لقرائتكم منحته الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن الفنان السوري، ياسر العظمة، مساء الخميس، حصوله على الجنسية الإماراتية، موجّهاً الشكر للإمارات، وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال الفنان المشهور الملقّب بالأسطورة: "شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية".

كما امتنّ العظمة للإمارات على منحها الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، معتبراً أنها تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوعها، وفق تعبيره.

في السنونو قريباً

الجدير ذكره أن العظمة منشغل هذه الأيام بإنهاء أعمال تصوير مسلسله الجديد "السنونو" الذي كان مقررا عرضه في رمضان الماضي، إلا أن ذلك تأجل لأسباب إنتاجية وفنية، وذلك وفقاً لما كشفه الفنان قبل أشهر، حيث قال إن تلك الأعمال استغرقت وقتا أكثر من المتوقع.

وكان عدد من الفنانين العرب أعلنوا حصولهم على "الإقامة الإماراتية الذهبية"، وهي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، والتي بدأت البلاد بمنحها منذ عام 2019.

وتمتد هذه الإقامة من 5 حتى 10 سنوات، كما تجدد تلقائيا عند توافر نفس الشروط.

إلى ذلك، شمل قرار الإقامة الذهبية فئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب.