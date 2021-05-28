شكرا لقرائتكم خبر عن موقع هندى: ارتخاء الأسنان وتورم جانب واحد من الوجه.. أعراض للإصابة بالفطر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من عدم وجود رابط مباشر حول ما يربط داء الفطر المخاطي بحالات فيروس كورونا، كما أنه ليس عدوى معدية مثل فيروس كورونا، فقد أجبرت الحالات المتزايدة بالهند الكثيرين على الاعتقاد بأنه قد تكون هناك أزمة توأم بين الإصابتين، ولكن تعد الإصابة بالفطر الأسود سببًا آخر يدفع مرضى كورونا إلى توخي الحذر أثناء شفائهم.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا تم ربط الكثير من الإصابات الفطرية المتزايدة، بما في ذلك الفطر الأسود والأبيض والفطريات الصفراء التي تم العثور عليها مؤخرًا بحالات كورونا.

الأعراض التي يجب الحذر منها

يمكن أن تكون العدوى الفطرية بهذه الطريقة، بما في ذلك الفطريات البيضاء والسوداء، قاتلة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا يمكن أن تسهل مناعة الوهن على الممرض دخول الجسم وإحداث الفوضى وبالتالي، فإن التعرف على الأعراض مبكرًا هو الطريقة الوحيدة لمحاربة المرض جيدًا. فيما يلي بعض الأعراض التي يريد الأطباء تحذير المرضى منها:

الصداع المستمر

قد يكون الصداع الضاغط والمستمر من أولى علامات الالتهاب والعدوى التي تسببها الفطريات لأنها تبدأ في مهاجمة ممر الجيوب الأنفية والدماغ.

تورم من جانب واحد

حذر الخبراء من أن عدوى الفطريات السوداء يمكن أن تسبب أعراضًا جسدية نادرة ما يكون التورم من جانب واحد، والألم الموضعى، والثقل في النصف السفلي من الوجه بمثابة علامات أولية، يجب على المرء أيضًا أن يراقب الآفات غير العادية ، والاحمرار الذي يمكن أن يتطور إلى أعراض تشبه النخر.

تلون الوجه تكون قشور سوداء

يعد تشوه الوجه من السمات عدوى الفطريات السوداء، قد تكون قشور سوداء حول الأنف، قشور، تغير لون الوجه، عيون متدلية، كلها علامات على انتشار العدوى.

انسداد الأنف

تبدأ العدوى الفطرية بالانتشار على طول ممر الجيوب الأنفية وتجاويف الأنف، وفي الحالات الشديدة ، تهاجم حتى الرئتين، يجب أن تكون الأعراض التنفسية الخفيفة، مثل انسداد الأنف المصحوب بدفع ، من الأعراض التي يجب الانتباه إليها.

ارتخاء الأسنان

في بعض الحالات، يمكن أن تتطور العدوى بسرعة وتؤدي إلى تشوه الوجه أبلغ بعض المرضى أيضًا عن ارتخاء الأسنان كأعراضهم الأولية قد يعاني البعض أيضًا من مشاكل في الفك ويتطلب تدخل جراحي فورى.