صحة ورشاقة

تعرف على فوائد الشاى الأخضر لإنقاص وزنك ومقاومة السمنة

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القاهرة - سامية سيد - لا توجد جرعة سحرية يمكنها تغيير أرقام وزنك بشكل جذري، ولكن هناك مشروب واحد فائق القوة ثبت علميًا أنه يدعم فقدان الوزن وهو الشاي الأخضر.

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وفقا لما نشره موقع " Eat This, Not That "، يعد الشاي الأخضر أحد أكثر المشروبات الصحية، حيث تم ربطه بالكثير من الفوائد، بما في ذلك تعزيز عملية التمثيل الغذائي ودعم فقدان الوزن الصحي، حيث يحتوى على مستويات عالية من مادة البوليفينول - وهو مركب نباتي تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية ، مثل تقليل الالتهاب ودعم فقدان الوزن.

مشروب
 

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كما يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مضادات أكسدة قوية تسمى epigallocatechin-3-gallate (المعروف أيضًا باسم EGCG)، تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا والجزيئات من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ،وهي أضرار يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة.

وثبت أن EGCG يعزز الأنشطة الأيضية وقد يمنع زيادة الوزن أو يساعد في الحفاظ على الوزن ويعزز الطريقة التي يستخدم بها الجسم الطاقة لتوليد الحرارة.

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كشفت إحدى الدراسات أن مستخلص الشاي الأخضر زاد من عدد السعرات الحرارية المحروقة بنسبة 4٪، و قد يؤدي شربه إلى تحسين أدائك البدني ويجعلك تتخطى فترات التمرين بفضل قدرة الكافيين على المساعدة في تحويل الأحماض الدهنية من الأنسجة إلى طاقة.

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وتشير معظم الدراسات إلى أن تناول كوبين إلى خمسة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا لأمراض القلب والوقاية من مرض السكري ، فضلاً عن المساعدة في إنقاص الوزن.

وأوصت الدراسات بدمج الشاي الأخضر في يومك، وينصح ببدء يومك بكوبين في اليوم، بهذه الطريقة ، تصبح عادة طبيعية يسهل التمسك بها والاستفادة منها على المدى الطويل، ومع كل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، يمكن أن يكون الشاي الأخضر مفيدًا جدًا لنظام غذائي شامل ، ولكنه ليس" الحل السحرى "الذي سيجعلك نحيفًا فجأة".

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ويمكن أن تدمج الشاي الأخضر في يومك، بنقعه مع الأعشاب الطازجة مثل النعناع أو الزنجبيل أو إكليل الجبل ليمنحك جرعة إضافية من مضادات الأكسدة.

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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