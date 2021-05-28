شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج ارتفاع ضغط الدم فى 6 خطوات؟ تجنب الملح والتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعا والتى تدق ناقوس الخطر فى اى مرحلة عمرية، و من المهم أن نفهم أن الارتفاع في عدد حالات ارتفاع ضغط الدم يرجع إلى حد كبير إلى ضغط العمل المفرط والمنافسة ونمط الحياة غير المتوازن وغير الصحى، وفي حين أن الضغوط فى العمل والمنافسة ليس يمكننا السيطرة عليهم، لكن يمكننا التحكم بأسلوب حياتنا وأسهل طريقة لتحقيق التوازن هي مراقبة عاداتنا الغذائية وأنماط نومنا، ويرصد موقع "Healthline" طرق سهلة وصحية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

- فيما يلى.. 7 طرق سهلة وصحية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم:

1- تناول نظام غذائي صحي

وفقًا للخبراء فإن أسهل طريقة لتقليل ارتفاع ضغط الدم هي اتباع نظام غذائى صحى من خلال تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وتجنب الدهون المشبعة والأطعمة الغنية بالكوليسترول.

2- تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

تذكر أنه كلما زاد محتوى البوتاسيوم في طعامك يساعد ذلك فى تقليل تأثير الملح على ضغط الدم، ولعل أسهل مصدر للبوتاسيوم هو الفواكه والخضراوات الطازجة مثل الموز والمشمش والفول والعدس والبطاطا والأفوكادو.

3- تقليل استهلاك الملح

لقد ثبت أنه حتى التخفيض البسيط في الصوديوم يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم بمقدار 5-6 ملم زئبق، حيث إنه وفقًا للخبراء يُقترح تناول كمية أقل من الملح بمقدار 1500 ملج يوميًا أو أقل للبالغين.

4- تجنب الأطعمة المحفوظة والمصنعة

في الآونة الأخيرة، خفضت منظمة الصحة العالمية مستوى الملح في الأطعمة المحفوظة والمصنعة بسبب ارتفاع معدلات الوفيات بارتفاع ضغط الدم نتيجة الإفراط فى استخدام الملح بتلك الأطعمة، لذلك من المهم تخفيف الاستهلاك منها.

5- تقليل تناول الكافيين

لقد وجد أن الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم حتى 10 ملم زئبق، لذلك يُقترح تقليل تناول الكافيين الذى يتوافر فى القهوة والشاى خاصة إذا كان تناوله على معدة فارغة.

6- الإقلاع عن التدخين

التدخين ضار بالصحة وهو أكثر ضررًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.، حيث أن كل سيجارة تدخنها تزيد من ضغط الدم لعدة دقائق وتستغرق ساعات حتى يعود الضغط إلى وضعه الطبيعي.