شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر التهاب الكبد الدهنى على الطحال ومستويات الحديد داخل الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمرض الكبد الدهنى أن يمنع الكبد من القيام بعمله بشكل جيد، وقد لا يدرك الشخص المصاب هذا الأمر فى البداية، ولكن مع زيادة تلك الالتهابات قد يؤثر على عضو آخر وهو الطحال، حيث إنه على شكل قبضة يد في الجانب الأيسر العلوي من البطن بجانب المعدة، ويلعب دورًا مهمًا في عدد خلايا الدم في الجسم، ويمكن أن يتسبب مرض الكبد الدهني في تضخم الطحال، وعندما لا يعمل الطحال بشكل صحيح فقد يبدأ في إزالة خلايا الدم السليمة من الجسم والإصابة بفقر الدم وفقًا لما ذكره موقع "Mayoclinic".





ويشير موقع "Mayo Clinic" إلى أن أحد الأدلة المرئية التى تشير إلى تندب أو تلف الكبد وجود أظافر على شكل "ملعقة" بها انخفاض مركزي كبير بما يكفي لحمل قطرة من السائل، وهو ما يدل على على تضخم الطحال أيضًا والإصابة بفقر الدم الذى ترتب على ذلك، بجانب أعراض أخرى مثل احمرار اليدين واصفرار الجلد والعينين (مثل اليرقان).

ويرتبط مرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد بالسمنة والأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الكوليسترول في الدم، حيث تؤدى كل هذه الحالات المرضية إلى تعزيز ترسب الدهون في الكبد، حيث تعمل الدهون الزائدة في الكبد كسموم تسبب التهاب الكبد وفي النهاية تندبه أو تلفه.

ويوصى بتناول نظام غذائي نباتي صحي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية لتفادى تليف الكبد، وتقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا والحرص على ممارسة الرياضة بانتظام خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن حاليًا، حيث لا يؤدي الوزن الزائد جدًا "السمنة" إلى تعرضك لخطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية فحسب بل يمكن أن يزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، مثل أمراض القلب وداء السكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطانات.