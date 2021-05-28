شكرا لقرائتكم خبر عن "تاكيدا مصر" والجمعية المصرية لأمراض التهاب الأمعاء المناعي تتعاونان للنهوض بالمنظومة الطبية لرعاية مرضى القولون التقرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر والمجهودات المبذولة لتطوير المنظومة الصحية وبالأخص مرض التهاب القولون التقرحي المزمن، تم تدشين تعاون مشترك بين كلًا من شركة "تاكيدا مصر" والجمعية المصرية لأمراض التهاب الأمعاء المناعي (ESIBD) لمنح تراخيص لبرنامج IBDIS لمدة 3 سنوات لتشمل 12 مركز متخصص لمتابعة وعلاج المرضى عن طريق نخبة من الخبراء المصريين في جميع أنحاء الجمهورية.





ويُعد هذا البرنامج متخصص في تنظيم ومتابعة بيانات المرضى السريرية بصورة موحدة بحيث يسهل استخراج بيانات الحالات المسجلة لدراستها وتحليلها سواء بأثر رجعي أو مستقبلي من قبل الأطباء المعالجين.

وقد صرح كٌلاً من الأستاذ الدكتور حسين الأمين، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي بجامعة أسيوط ورئيس الجمعية المصرية لأمراض التهاب الأمعاء (ESIBD) وأمين صندوق الجمعية العربية لمرض كرونز وتقرحات القولون المناعي (PACCA) بالتعاون مع الدكتور عزت علي، رئيس قسم الجهاز الهضمي بجامعة الإسكندرية ورئيس الجمعية العربية لمرض كرونز وتقرحات القولون (PACCA) وسكرتير الجمعية المصرية لأمراض التهاب الأمعاء(ESIBD) أن شركة "تاكيدا" شريك استراتيجي في هذا المشروع الذي يعمل على سد فجوة كبيرة في تنظيم بيانات مرض الأمعاء المناعي في مصر وذلك من خلال برنامج (IBDIS).

وأكد كلًا من الدكتور الأمين والدكتور عزت أن بتنظيم وتحليل هذه البيانات من قبل الأطباء سوف تتضح سبل التطوير والارتقاء بالمنظومة الطبية على أصعدة مختلفة، منها التشخيص المبكر الذي له تأثير بالغ على تطور المرض، بالإضافة إلى الوصول لأنسب قرارات مختصة بالرعاية الصحية للمرض، والحصول على أفضل النتائج على تعداد أكبر من المرضى بالإمكانيات المتاحة.

ولاقى هذا المشروع التعاوني استحسانًا من الخبراء المصريين المشاركين، حيث وصل إلى تنظيم البيانات السريرية لما يقرب من 400 مريضًا حتى الآن، الأمر الذي من شأنه زيادة معدلات نشر الأبحاث العلمية في هذا القطاع إقليميًا ودوليًا مستقبلًا بشكل ملموس.

ومن جانبه صرح الدكتور سامي خليل، مدير "تاكيدا مصر"، أن الشركة لا تتوانى في مساندة تطوير المنظومة الصحية المصرية والتحول الرقمي، بابتكارات عالمية موثقة وبذلك تعد تاكيدا مصر شريك علمي حقيقي لمجتمع أمراض الجهاز الهضمي في مصر لتقديم خدمة أفضل لمرضى التهاب الأمعاء المناعي.