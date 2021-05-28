شكرا لقرائتكم خبر عن الخيار مفتاحك لاستعادة صحة شعرك.. يقاوم التساقط ويمنحه القوة و اللمعان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك الخيار فوائد صحية عديدة للجسم بوجه عام، وخاصة على صحة الجلد والشعر، فهو مفتاح الحفاظ على صحة البشرة والشعر، بالإضافة إلى أنه يحتوى على كميات كبيرة من الماء.

ويحتوي الخيار أيضا على الكثير من الفيتامينات والمعادن المناسبة لصحة الجسم، مثل فيتامين أ ، والسيليكا ، والبوتاسيوم، والمعادن، والموليبدينوم ، وفيتامين سي ، والمنجنيز، والمغنيسيوم ، والكلوروفيل، وهو عنصر مفيد للشعر.



وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فإن فوائد الخيار للشعر الآتى: وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فإن فوائد الخيار للشعر الآتى: 1.يعالج الشعر التالف

من الفوائد الصحية لتناول الخيار علاج الشعر المتكسر، أحد أنواع تلف الشعر الذي يعاني منه معظم الناس هو تساقط الشعر، حيث يملك خصائص تسهم فى الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس، لأنه يحتوي على تلك الفيتامينات B2 و B3 و B5 و B6 و C ، والبيوتين الذى يلعب دورًا مهمًا في تسريع عملية نمو الشعر واستبدال الشعر المتساقط بسرعة بشعر جديد.





2.يمنحك شعرا صحيا ولامعايحتوى الخيار على معدن السيليكا الذى يغذى جذع الشعرة بحيث يكون الشعر محميًا من أشعة الشمس والجذور الحرة حتى يظل لامعا.





3.القضاء على " هيشان" الشعر يمكن استخدام الخيار لتصفيف الشعر لجعله يبدو أكثر أناقة، من خلال وضع عصير الخيار على فروة الرأس ثم شطفه بماء دافئ.





4.علاج طبيعي للشعريحتوى الخيار على العديد من الفيتامينات التى تعالج تلف شعرك ومشكلات بصيلات الشعر من عدم النمو والتساقط، لذا يمكنك القيام بهذا العلاج العميق للشعر في المنزل بمكونات بسيطة من خلال نصف خيارة ، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.





5.يجعل رائحة شعرك رائعةيمكن أن يؤدي وضع الخيار الطازج أو فركه على شعرك إلى تكوين رائحة لطيفة بينما يجعل رأسك تشعر بالانتعاش، كما يمكن أيضًا القيام بهذه الطريقة كطريقة للاسترخاء.