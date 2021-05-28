شكرا لقرائتكم خبر عن يقلل مخاطر السرطان ويحافظ على صحة العظام.. تعرف على فوائد الجرجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الجرجير فوائد صحية، فهو من الأوراق الخضراء، نظرا لأنه غنى بالعديد من الفيتامينات مثل مركب الكلوروفيل ومعادن الحديد، وحمض الفوليك، واليود، والفسفور، والكالسيوم، وفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، و مضادات الأكسدة، ما يجعل الجرجير مضاد قوي للالتهابات.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا"، فهناك بعض الفوائد على الجرجير:1. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

من الخضار الورقية التي تسهم في خفض مخاطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون، لأنه يحتوى على مركب مضاد للسرطان يسمى سلفورافان، التي لديه القدرة على تأخير تكاثر الخلايا السرطانية، كما يحتوي الجرجير أيضًا على مركب كيميائي نباتي آخر مثل الكلوروفيل، وهو فعال في منع التأثيرات المسببة للسرطان للأمينات الحلقية غير المتجانسة التي تتولد عند شواء الطعام على درجة حرارة عالية.

2.منع مرض السكري

يحتوي الجرجير بالإضافة إلى الخضار الورقية الأخرى على حمض ألفا ليبويك الذي ينتمي إلى مكون مضاد للأكسدة، والذى يخفض مستوى الجلوكوز في الدم ويزيد من حساسية الأنسولين.

3.منع هشاشة العظام

تحدث هشاشة العظام عندما تفقد العظام المعادن التي تتكون منها مما يجعل العظام هشة أو سهلة الكسر، لأن الجرجير يحتوى على فيتامين K المهم للحفاظ على عظام قوية من خلال المساعدة على امتصاص الكالسيوم وبناء مصفوفة العظام، كما يساهم الجرجير في كمية من الكالسيوم مما يزيد من تأثيره في تقوية العظام، لذا فان تناول كوبين من الجرجير يحتوي على 64 ملليجرام من الكالسيوم الذي يشبع الاحتياج اليومي من الكالسيوم.





4. استرخاء العضلات بعد التمرين

يمكن للجرجير أن يحسن القدرة على التحمل عند التمرين ويساعد أيضًا على إرخاء العضلات بعد التمرين، كما انه يحتوى مكمل النترات المعروف له تأثير كبير في تحسين أكسجة العضلات، وسيؤدي توصيل الأكسجين الكافي والسريع إلى التخلص من حمض اللاكتيك الذي يمكن أن يسبب آلامًا في العضلات وتعبًا





5. يساعد على إنقاص الوزن

دائمًا ما يكون لاستهلاك الخضار والفاكهة فوائد مرتبطة بفقدان الوزن، حيث يحتوي الجرجير على الألياف التي يمكن أن تطيل الشبع وتؤخر الجوع. كما هو الحال في الخضراوات الورقية الأخرى ، يحتوي الجرجير على سعرات حرارية منخفضة جدًا. 100 غرام من الأوراق الطازجة توفر 25 سعرة حرارية فقط.





6. تقوية الجهاز المناعى

أوراق الجرجير الطازجة المعروفة باحتوائها على مادة ثنائي إندوليل ميثان،التي لها تأثير إضافي في مكافحة العدوى الفيروسية ، وتعمل كخصائص مضادة للبكتيريا و الحد من الإصابة بالورم الحليمي التنفسي الذي يسببه فيروس الورم الحليمي البشري.





7.منع اضطراب الأطفال حديثي الولادة

سلطة الجرجير أو الجرجير غنية بالفولات، حيث يلعب حمض الفوليك دورًا مهمًا في نمو الجنين أثناء الحمل خاصة في نمو الدماغ، لذا على الأم استهلاك حمض الفوليك أثناء الحمل لتحمي طفلها من عيب الأنبوب العصبي ويمكن أن يكون اضطرابًا خطيرًا للمولود الجديد.

8. الحفاظ على صحة الرؤية

الجرجير أيضًا مصدر ممتاز لفيتامين أ، حيث يحتوي الجرجير على بيتا كاروتين وهو أمر مهم للحفاظ على صحة العينين والرؤية، و تحتوي 100 جرام من أوراق الجرجير الطازجة على 2373 وحدة من فيتامين أ .

9.زيادة التمثيل الغذائي

الجرجير هو مصدر كبير لمركب فيتامين ب مثل الثيامين والريبوفلافين وفيتامين ب 6 (البيريدوكسين) والنياسين وفيتامين ب 6 وحمض البانتوثنيك،و كل هذه الأنواع من فيتامين ب المركب ضرورية لتحسين وظائف الخلايا الأنزيمية والتمثيل الغذائي.

10. منع تلف الدماغ ومرض الزهايمر

الجرجير من المصادر الكبيرة لفيتامين ك، فهو يلعب دورا في الحفاظ على صحة العظام ، بل يساعد أيضًا في الحد من التلف العصبي في الدماغ، كما يستخدم فيتامين ك عادة في علاج المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر.