شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مخاطر لشرب الماء البارد بعد الطعام.. يصيبك بعسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجبرك الطقس الحار والارتفاع الشديد فى الحرارة على تناول الماء البارد، أملا فى إشباع رغبتك بالعطش ولانعاش جسمك فى ظل هذا الطقس، وبرغم أن تناول الماء البارد أو المثلج يعد متعة وحيلة للكثيرين للفرار من حرارة فصل الصيف، إلا أنه يحمل العديد من المخاطر على صحتك.

طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فهناك عدة مخاطر عند تناول الماء البارد:1. انتفاخ المعدة

عند تناولك الماء المثلج، سيعمل على زيادة الضمادات الدهنية وهى أنسجة دهنية داخل المعدة وزيادتها تؤدى إلى الانتفاخ.

2. عسر الهضم

شرب الماء البارد مباشرة بعد الوجبات يمكن أن يسبب عسر الهضم، لأن درجات الحرارة الباردة تغير قوام الأطعمة التي نتناولها، مما يجعل هضمها أكثر صعوبة، ويمكن أن يؤدي الهضم الأطول إلى مشاكل ارتجاع الحمض المعروف بارتجاع المرىء.

3. إنهاك وظائف المعدة

تم تصميم معدتنا لهضم الأطعمة في درجة حرارة مماثلة لجسمنا، لذا فإن تناول الأطعمة شديدة البرودة أو الساخنة يعني بذل جهد إضافي لعملية الهضم، ويمكن أن تسبب الإسهال لدى بعض الحالات.

4. الدوخة

تناول الماء البارد يغير من درجة حرارة جسمك فلا يستطيع الجسم التكيف نتيجة لذلك، يقل إمداد أعضاء الجسم بالأكسجين، بما في ذلك الدماغ، لذا قد تصاب بالدوار او الدوخة.

5. تجميد الدماغ

يمكن أن يتسبب التبريد المفاجئ في الجسم في حدوث خلل في الوظائف الفسيولوجية، نتيجة لذلك ، نشعر بصداع أو صداع نصفي، حيث أجريت دراسة حول تجميد الدماغ لمعرفة التأثير عندما يشرب الشخص الماء البارد، وتمت مراقبة مجرى الدم الذي يذهب إلى الدماغ، ليلاحظ الباحثون أن مجرى الدم قد زاد، مما يفسر سبب الدوخة أو تجمد الدماغ المؤقت، عند شرب الماء.





6. تباطؤ ضربات القلب

تكشف بعض الدراسات أن شرب الماء المثلج يمكن أن يحفز العصب المبهم، هذا العصب مهم جدا للسيطرة على ضربات القلب، لذا فأى تعطل أداء هذا العصب يتسبب في بطء ضربات القلب.





7. فقدان الطاقة

عادة ، تكون درجة حرارة جسم الإنسان في حدود 36-37 درجة مئوية، وعندما نستهلك الماء شديد البرودة ، فإنه يجبر أجسامنا على استخدام المزيد من الطاقة من أجل تنظيم وإعادة درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها ، في حين أن الجسم يحتاج بشدة إلى هذه الطاقة لامتصاص العناصر الغذائية وهضم الطعام في الجسم، لذلك عندما نشرب الماء البارد ، تنخفض معدلات الطاقة بحيث لا يستطيع الجسم امتصاص العناصر الغذائية جيدا .





8. التهاب الحلق

يمكن أن يتسبب شرب الماء المثلج أيضًا في ظهور المخاط في بطانة المريء، والذى سيكون له تأثير على المريء الذي سيكون عرضة للعدوى والالتهابات.





9. ضيق الأمعاء

يؤدي شرب الماء البارد إلى تضييق جدار الأمعاء، نتيجة لذلك ، ستضطرب عملية امتصاص الطعام في الأمعاء، كما يمكن أن تتسبب درجة حرارة الجليد في تجلط جزيئات الطعام الزيتي الذي تناولناه، بجانب تراكم الدهون في الأمعاء ، مما يؤدي إلى تضييق الأمعاء.





10. الشعور بالعطش الشديد

عندما نشرب الماء البارد ، سرعان ما نشعر بالعطش مرة أخرى، وهذا يرجع لأننا كلما شربنا المزيد من الماء البارد ، كلما حدث اختلال في توازن الجسم، نظرا لأن الماء البارد سيجعل الجسم يفقد السوائل بشكل أسرع. ويعطى العطش مؤشر على أن أجسامنا تعاني من الجفاف، لذا لابد من استبدالها بمياه الشرب في درجة حرارة الغرفة العادية.

وأوضح التقرير افضل طريقة لشرب الماء، ههو عدم تناولها باردة بعد الوجبة، بل ينصح بتناولها فى درجة حرارة الغرفة.