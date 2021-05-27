بعد تراجع الإصابات.. تخفيف "قيود كورونا" في قبرص 10 يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قبرص، الخميس، أنها ستخفف القيود المفروضة للحد من انتشار "كوفيد-19" اعتباراً من 10 يونيو/حزيران، بما في ذلك رفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 7 أشهر وإعادة فتح النوادي الليلية.

وقال وزير الصحة القبرصي، كوستانتينوس يوانو إنّ المعدلات المتراجعة للإصابات تسمح للحكومة باتخاذ "خطوة أخرى كبيرة نحو العودة للحياة الطبيعية"، مشيداً بحملة التلقيح السريعة التي قامت بها الجزيرة المتوسطية.

وتسعى قبرص لتلقيح 65% من سكانها بجرعة لقاح واحدة على الأقل بحلول نهاية يونيو/حزيران.

وأضاف يوانو: "مع تلقي 51% من مواطنينا الجرعة الأولى من اللقاح و25% من السكان بشكل كامل، فإن بلدنا من ضمن الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي".

وبدءاً من السبت، سيتم تخفيف حظر التجول بواقع ساعة ليصبح بين 1-5 صباحاً، على أن يرفع تماماً في 10 يونيو/حزيران.

ومن بداية يونيو/حزيران، سيسمح بالزيارات المنزلية لـ20 شخصاً حداً أقصى، كما سيسمح للمطاعم بإعادة فتح قاعاتها الداخلية، وبعد 10 أيام ستفتح النوادي الليلية أبوابها مجدداً بعد 15 شهراً من الإغلاق.

وسجّلت قبرص 72 ألف إصابة بالفيروس و357 وفاة منذ تفشي الجائحة العام الماضي.

وتم وضع قيود مشددة على الحركة عبر الحدود مع "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة، وسجلّ شمال الجزيرة أكثر من 7000 إصابة بينها 33 وفاة.

وأوصت قبرص، الأربعاء، بعدم تلقي من هم دون سن الخمسين لقاح أسترازينيكا، بعد وفاة بريطانية تبلغ 39 عاماً، تلقت اللقاح في وقت سابق من مايو/أيار الجاري.