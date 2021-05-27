1.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" تصل إلى المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت إلى المغرب، الخميس، شحنة من لقاح سينوفارم الصيني تقدر بـ1.5 مليون جرعة.

ووصلت صباح الخميس إلى مطار "محمد الخامس الدولي" في الدار البيضاء، طائرتان تابعتان للخطوط الجوية المغربية، تحملان مليونا ونصف المليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، ، وفق ما ذكر موقع "هسبريس".



ونقلت شاحنات الشركة الوطنية للنقل اللقاح إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد في مدينة الدار البيضاء، لتوزيعها فيما بعد.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، عن تسجيل 385 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517808 حالات في المغرب.



وأشارت إلى تسجيل وفاتين جديدتين ليصل المجموع إلى 9131 وفاة منذ اكتشاف أول إصابة بالجائحة، يوم 2 مارس/آذار من العام الماضي.